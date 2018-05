Hansjürgen Winghardt gibt Vorsitz an Ingo Ortlieb ab

Die Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben einen neuen Vorsitzenden. Ingo Ortlieb löst Hansjürgen Winghardt in der Verantwortung bei den Häfler Handballern ab. Auch verschiedene andere Führungsposten im HSG-Vorstand wurden neu besetzt. Dies hat die Hauptversammlung am Mittwochabend im „Zum Sportler“ in Fischbach ergeben.

„Ich hoffe, dass diese ehrenamtliche Leistungsbereitschaft auch in den kommenden Jahren nicht nachlassen wird“, so Winghardt, der seinen Vorsitz bei der 2008 gegründeten HSG Friedrichshafen-Fischbach nach den Neuwahlen abgab. Ortlieb, bisher Jugendleiter und Vorsitzender der PSG-Handballer, folgt auf Winghardt, der seit 1988 verschiedene Funktionen bei den Handballern des VfB Friedrichshafen ausfüllte und mit Alex Göser (stellvertretender Vorsitzender PSG-Handball) und Ute Köhler (Vorsitzende des TSV Fischbach) zu den HSG-Gründungsmitgliedern gehörte.

290 Spielerinnen und Spieler nahmen in der abgelaufenen Saison mit 17 Mannschaften am Spielbetrieb teil und erzielten in 13 Jugend- und vier aktiven Mannschaften durchaus beachtliche Erfolge. Allen voran die Meisterschaft der C-Junioren in der Landesliga, der Triumph der A-Mädels in der Bezirksliga sowie der Titelgewinn der männlichen B-Jugend (Bezirksklasse) wurden von Jugendleiterin Stefanie Haid erwähnt, während Sportwart Peggy Seifritz insbesondere den souveränen Klassenerhalt der aufgestiegenen Damen II in der Bezirksklasse als Tabellenvierter hervorhob sowie den guten dritten Rang der ersten Damenmannschaft in der Bezirksliga nicht unerwähnt ließ. Dafür waren die Herrenteams der HSG alles andere als erfolgreich: Während die Herren I aus der Landesliga abstiegen, musste die Reserve in der Bezirksklasse die Segel streichen.

Nachdem Kassenprüfer Peter Gsimbsl Kassenwartin Juliana Ortlieb, die einen Gewinn von knapp 8.000 Euro zu verkünden hatte, eine „sehr gute Arbeit“ bescheinigte und der bisherige Vorstand von Ute Köhler einstimmig entlastet wurde, fanden Neuwahlen statt. Hierbei wurden Winghardt und sein bisheriger Stellvertreter Alex Göser auch aus beruflichen Gründen verabschiedet, sodass sich der HSG-Vorstand einstimmig neu aufstellte. Ortlieb wird von den Stellvertretern Andreas Baumann und Peter Horwarth sowie dem neu gewählten Stellvertreter Rolf Nothelfer bei der anfallenden Arbeit unterstützt wird.

Viel Zeit zum „Reinwachsen“ hat Ortlieb als neuer HSG-Chef nicht, da bereits vom 8. bis 10. Juni eine Klausurtagung geplant ist und schon am 20. Juni die 2. Auflage der „Beach-Days“ an der Häfler Uferpromenade für die HSG-Handballfamilie auf der Agenda steht. Darüber hinaus stehen bald die Wahlen für die Jugendsprecher und Trainervertreter an.