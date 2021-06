Hans Well und Nachwuchs spielen auf dem Unteren Schrannenplatz

Lindau (lz) - Der Lindauer Zeughausverein präsentiert am Samstag, 17. Juli, den kreativen Kopf der ehemaligen Biermösl Blosn, Hans Well, mit seinem Nachwuchs auf dem Unteren Schrannenplatz. „Trotz der zunehmenden Senilität ihres greisen Vaters Hans Well lassen sein unermüdlich geistreicher Nachwuchs Sarah, Tabea und Jonas Well ihn immer wieder texten und retten seine wirren Zeilen dann durch eine ohrenschmausige Vertonung“, so die Ankündigung im Pressetext der Wellbappn. Auf bayrische Volksmusik als subversives Gegengewicht zur weiß-blauen Trachtenseligkeit dürfen sich die Beuscher bei den heimlichen Nachfolgern der Biermösl Blosn freuen. Hans Wells Bissigkeit und Widerborstigkeit lassen einen anarchischen Musik-Kabarett-Abend erwarten. Der Vorverkauf ist auf 40 Besucher beschränkt, die bei schlechtem Wetter auch im Zeughaus unterkommen. Bei gutem Wetter gibt es eine Abendkasse für die zusätzlichen Plätze der Open Air-Veranstaltung auf dem Unteren Schrannenplatz. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.15 Uhr. Personalisierte Karten gibt es zu 27 Euro, ermäßigt zu 23 Euro ab dem 1. Juli an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de;