Hans Petermann läuft den Rennsteig-Etappenlauf

Eisenach/Riedlingen (sz)- Hans Petermann vom TSV Riedlingen hat am 48. Rennsteig-Etappenlauf teilgenommen. Die Läuferinnen und Läufer hatten von 10. bis 14. August in fünf Tagesetappen den gesamten Rennsteig zu laufen. Der ehemalige Riedlinger Bürgermeister schaffte den rund 170 Kilometer langen Lauf in einer Zeit von 24:17:18 Stunden.

Ein Rennsteig-Etapppenlauf findet in der Regel im April von Blankenstein nach Hörschel und im August in umgekehrter Richtung statt. Dieses Jahr fiel der Lauf im April ebenso wie der im Mai mit normalerweise über 13 000 Teilnehmern aus. Der Verein setzte die Serie der traditionsreichen Etappenläufe auf dem thüringisch-fränkischen Höhenweg, die seit nunmehr 24 Jahren Freunde des Landschaftslaufes anzieht, fort. Die 48. Auflage wurde am Montag, 10. August, in Hörschel an der Werra gestartet. Gemeldet hatten 35 Teilnehmer. Wahrscheinlich wegen der großen Hitze, die an den Vortagen mit weit über 33 Grad in Hörschel gegeben und die für die ganze Woche vorhergesagt worden war, gingen dann nur 29 Laufenthusiasten (elf Frauen und 18 Männer) aus zehn Bundesländern sowie aus Dänemark und Österreich auf die Strecke.

In fünf Tagesabschnitten hatten die Aktiven die rund 170 Kilometer lange Strecke mit Höhenunterschieden von insgesamt weit über 6500 Metern über die Stationen Brotterode (Großer Inselsberg, Grenzwiese), Oberhof Grenzadler, Neustadt a.R. und Spechtsbrunn nach Blankenstein an Saale und Selbitz zu laufen. Die Tagesetappen hatten eine Länge zwischen 27,3 und fast 40 Kilometer, für die jeweils ein Zeitlimit vorgeben war. Ein Team erfahrener Rennsteiglauforganisatoren unter der Regie von Gesamtleiter Sieghard Zitzmann und dem sportlichen Leiter Ulli Röder unterstützten die Läufer.

Wegen des Untergrundes (Wurzeln, große Steine) waren viele Teilabschnitte sehr schwer zu laufen, was zu zahlreichen, teils sehr schweren Stürzen führte. Schließlich schafften 27 Läufer die Gesamtstrecke. Den Gesamtsieg holte bei den Frauen Sandra Bunk aus Dresden. Als Sieganwärter bei den Männern reiste Steffen Weber aus Ismaning (München) an, der ursprünglich aus Thüringen stammt. Im Jahr 2019 beim 47. Rennsteig-Etappenlauf war er auf dem dritten Platz gelandet und hatte dabei den Sieg nur um wenige Sekunden verfehlt. Dieses Jahr ließ er nichts anbrennen und lief jeden Tag Bestzeit.

Hans Petermann vom TSV Riedlingen kam nach insgesamt 24 Stunden 17 Minuten 18 Sekunden ins Ziel. „Ich bin überglücklich, dass ich nach zwei Rückenoperationen im vergangenen Jahr diese Herausforderung gemeistert habe und den ersten Lauf im direkten Wettkampf gut zu Ende bringen konnte. Dies habe ich auch den Medizinern, Pflegekräften und Physiotherapeuthen, die in den Sana Kreiskliniken Biberach / Riedlingen sowie in der Federseeklinik Bad Buchau und Waldburg Zeit Klinik Isny Neutrauchburg arbeiten, zu verdanken“, sagte Petermann nach dem Lauf.