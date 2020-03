In Lindau gibt es einen ersten Corona-Verdachtsfall. Weil es sich einmal um den Vater einer Schülerin handelt, ist die 9. Klasse des Valentin-Heider-Gymnasiums (VHG) unter Quarantäne. Auch am Bodensee-Gymnasium sind 33 Schüler unter Quarantäne gestellt.

Grundsätzlich bestätigt Sibylle Ehreiser den ersten Verdachtsfall auf Corona in Lindau. Mehr will sie am Mittwochmorgen dazu aber nicht sagen. Die Pressesprecherin des Landratsamtes verweist stattdessen auf eine Pressekonferenz am späten Vormittag.