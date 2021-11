Hangeln, Klettern und mehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ihren dritten Spieltag der Saison absolvierten die Minis der JSG Bodensee am Samstag, den 13. November 2021 auswärts beim TV Weingarten. Auf dem Programm der Minis standen dieses Mal ein Parkour, wie bei Ninja Warrior, gefolgt von mehreren Runden Nummernball und Aufsetzerhandball.

Als erstes ging es an den Parkour, welcher mit Elementen zum Hangeln, Klettern, Schwingen und Balancieren aufgebaut war. Anschließend ging es nach einer kleinen Pause zum Nummernball Spiel, bei welchem sich die Minis ehrgeizig gezeigt und ihre Aufgaben in den verschiedenen Ecken so schnell wie es ging nach dem Pass erledigt haben. In der ersten Halbzeit vom Aufsetzerhandball war es ein ausgeglichenes Spiel, so stand es zur Pause 5:5.

In der zweiten Halbzeit konnten sich unsere Minis letztendlich doch mit einem klaren 9:7 gegen die Gastgeber im Aufsetzerhandball durchsetzen. Der Handballnachwuchs war nach dem Spiel ganz verwundert darüber, dass der Spieltag jetzt schon zu Ende ging. Bei der Siegerehrung sah man bei allen Kindern glückliche und strahlende Gesichter. Für die JSG Bodensee 2 waren im Einsatz: Jonas, Mathis, Maja, Lea, Nora, Natali und Marisa.