Handwerkskammer Ulm will beim Impfen helfen

Die Handwerkskammer Ulm setzt sich aktiv dafür ein, dass ihre Handwerksbetriebe im Gebiet von der Ostalb bis zum Bodensee beim betriebsärztlichen Impfen mitberücksichtigt und nicht benachteiligt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Handwerksbetrieben können nach aktuell geltender Priorisierung durch Hausärzte, in Impfzentren und demnächst auch von Betriebsärzten geimpft werden. Die Handwerkskammer Ulm hat nun laut Pressemeldung Betriebsärzte gelistet, die ein Impfangebot an Betriebe im Kammergebiet machen. Sobald die Impfpriorisierung im Land gänzlich aufgehoben wird, können Betriebsärzte alle Impfwilligen eines Betriebs impfen.

Weitere Informationen zum Impfen durch Betriebsärzte und in Betrieben finden Sie unter www.wirtschafttestetgegencorona.de