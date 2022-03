Handwerkskammer öffnet Türen für Menschen aus der Ukraine

Immer mehr Handwerksbetriebe setzen beim Besetzen von offenen Stellen auch auf Auszubildende und Fachkräfte aus dem Ausland. Dabei hilft beispielsweise das Projekt „Integration durch Ausbildung - Perspektiven für Zugewanderte“, das die Handwerkskammer Ulm gemeinsam mit der Landesregierung betreibt. In den vergangenen fünf Jahren sind so in den sieben Stadt- und Landkreisen im Kammergebiet mehr als 700 Geflüchtete in eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb gestartet, wie mitgeteilt wird. Landesweit sind 3200 Ausbildungsplätze mit Geflüchteten besetzt worden, insbesondere im Handwerk und in der Industrie.

Auch für Menschen, die in diesen Tagen aufgrund des Ukraine-Kriegs ihr Land verlassen, werden die Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee ihre Türen öffnen, heißt es. Sie könnten den Geflüchteten langfristig eine Perspektive bieten und sie über Ausbildung und Arbeit in ihren Betrieben integrieren. „Wir haben in der Syrienkrise gelernt, wie Integration durch Ausbildung und Handwerksarbeit gelingen kann. Das werden wir jetzt nutzen, denn der Bedarf an Fachkräften in unseren Betrieben und damit die Chancen für alle Beteiligten sind groß“, sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Seit 2016 helfen die Berater der Handwerkskammer Ulm jungen Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise dabei, den passenden Ausbildungsberuf zu den eigenen Fähigkeiten zu entdecken oder eine Bewerbung zu schreiben. Sie sorgen außerdem für eine fachliche Begleitung. Aktuell sind noch 327 Geflüchtete in den Handwerksbetrieben im Kammergebiet in Ausbildung, davon 36 im Bodenseekreis und 61 im Kreis Ravensburg. Besonders häufig starten sie eine Lehre zum Fleischer.

Die Handwerkskammer Ulm berät Betriebe auch dabei, wie sie Integration durch Ausbildung gestalten können. Das geschieht beispielsweise über Willkommenslotsen. In den vergangenen zwei Jahren hat die Anzahl der Geflüchteten, die einen Ausbildungsplatz suchen, stetig abgenommen. Auch die Corona-Pandemie hat die Zuwanderung weiter ausgebremst. Denn die komplizierten Aus- und Einreisebedingungen haben den Start in einen Handwerksberuf für Migranten erschwert. Nun könnte der Krieg in der Ukraine diesen Trend in den kommenden Monaten wieder verändern.