Handwerkskammer-Ehrenpräsident Joachim Möhrle mit 77 Jahren gestorben

Der Ehrenpräsident der Handwerkskammer Reutlingen, Joachim Möhrle, ist vor einigen Tagen im Alter von 75 Jahren unerwartet verstorben. Möhrle war seit 1989 Vollversammlungs- und Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Reutlingen und wurde im Jahr 1999 zu deren Präsidenten gewählt. 2004 erfolgte seine Wahl zum Präsidiumsmitglied des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) und zum Vorstandsmitglied des Deutschen Handwerkskammertages (DHKT). Zeitgleich mit dieser Wahl wurde er zum Vorsitzenden des DHKT-Finanzausschuss berufen.

2005 wurde er zum Präsidenten des Baden-Württembergischen Handwerkstags (BWHT) gewählt. In insgesamt drei Wahlperioden bis Ende November 2014 fungierte er als Präsident der Handwerkskammer. Als Landeshandwerkspräsident sowie als Vorstandsmitglied der beiden Dachverbände ZDH und DHKT behielt er seine Ämter noch bis 2015. Zuletzt lebte Möhrle in Nordrhein-Westfalen.

In seinen zahlreichen Ehrenämtern, zu denen seit 2008 auch die Mitgliedschaft im SWR-Rundfunkrat gehörte, hatte sich Möhrle stets zum Ziel gesetzt, in der Vertretung des Wirtschaftsbereichs Handwerk den Ansprüchen und Erfordernissen einer modernen Zeit gerecht zu werden. Für seine herausragenden Verdienste erhielt Joachim Möhrle im Jahr 2015 aus den Händen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Joachim Möhrle wurde in Freudenstadt im Schwarzwald geboren. Die Eltern betrieben ein Mercedes-Autohaus. Nach dem Abitur, einer Ausbildung zum Bankkaufmann und dem erfolgreich absolvierten Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule in Pforzheim baute er gemeinsam mit seinem Bruder Kurt das Autohaus aus. Als Möhrle Ende der 1980er Jahre als erster Nichthandwerker des Landes Kreishandwerksmeister eines Landkreises wurde, war das ein Novum.