Handwerk erlernen, Klimaschutz gestalten

Eine Ausbildung im regionalen Handwerk ist für junge Menschen, die Nachhaltigkeit und Umweltschutz unterstützen möchten, eine Chance. Dies teilt die Handwerkskammer Ulm in einer Pressemeldung mit.

Das Handwerk arbeite in über 130 verschiedenen Berufen zwischen Ostalb und Bodensee und sei Umsetzer von Umwelt- und Klimaschutzzielen. Wer neue Ideen habe und diese umsetzten möchte, könne das tun – gerade auch mit Abitur. Die Handwerkskammer Ulm fordert von der Politik, diesen Zusammenhang zu erkennen. Hauptgeschäftsführer Dr. Tobias Mehlich erklärt: „Geldströme lenken Bildungsströme. Es ist an der Zeit, dass die Politik die Förderung für die duale Ausbildung weiter ausbaut – auch finanziell. Denn wo Geld hinfließt, geht auch die Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft hin.“

Um für junge Menschen Berührungspunkte zu schaffen, gehen Handwerker an Gymnasien. Über Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Betrieben könnten junge Menschen Karrieremöglichkeiten kennenlernen.