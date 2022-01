Handfeste Auseinandersetzung: Bis zu 50 Jugendliche geraten am Saalplatz aneinander

Zu einer Schlägerei unter mehreren Jugendlichen ist es nach Informationen der Polizei am Freitagabend gegen 23 Uhr im Bereich Saalplatz in Wilhelmsdorf gekommen. Nachdem laut den Anrufern bei der Polizei mindestens 50 Personen beteiligt sein sollten, setzte das Polizeipräsidium Ravensburg mehrere Streifenwagen der umliegenden Dienststellen ein. Vor Ort konnten dann in der Tat mehrere Gruppen Jugendlicher festgestellt werden, wobei jedoch keine Schlägerei mehr stattfand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es am Rande einer Party zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher gekommen sein, heißt es vonseiten der Polizei. Hierbei erlitt ein 16 Jahre altes Mädchen Prellungen sowie eine Gehirnerschütterung, was eine Aufnahme in ein Krankenhaus erforderlich machte. Wie die Verletzungen zustande kamen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.