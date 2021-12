Handballverband setzt Spielbetrieb bis Jahresende aus

Stimmen zur HVW-Entscheidung

Joachim Klein (Abteilungsleiter der TG Biberach): „Die Entscheidung des HVW war zu erwarten. Sie ist auch richtig aufgrund der Corona-Lage. Es wäre der Öffentlichkeit sowie unseren Spielerinnen und Spielern angesichts der Situation nur schwer vermittelbar gewesen, dass weiter Handball gespielt werden soll. Ob die Saison überhaupt weitergeführt werden kann, wird man sehen. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Den Trainingsbetrieb bei den Erwachsenen und der Jugend werden wir trotz der HVW-Entscheidung weiter aufrechterhalten unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Regeln.

Helge Stührmann (Vorsitzender des Württembergligisten HRW Laupheim): „Die Entscheidung vom HVW ist konsequent. Nach der Unterbrechung am vergangenen Wochenende ist es richtig, jetzt eine Handballpause zu machen aufgrund der Corona-Lage. Schon in den vergangenen Wochen gab es auch coronabedingt ja schon in den unteren Klassen und im Jugendbereich Schwierigkeiten, die geplanten Spiele durchzuführen. Jetzt gilt es die Zeit zu nutzen, die Voraussetzungen zu schaffen, um wieder in einen geregelten Spielbetrieb zu kommen. Damit meine ich auch die Impfangebote zu nutzen. Ich hoffe, dass die Saison weitergeführt werden kann und komplett beendet wird, notfalls mit einer Verlängerung in den Mai hinein. Den Trainingsbetrieb wollen wir so gut wie möglich aufrechterhalten bei den Erwachsenen und in der Jugend.“ (feg)