Handballturnier „Sie und Er“ fällt erneut aus

Am Rande der Hauptversammlung der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat der neue HSG-Vorsitzende Ingo Ortlieb bekannt gegeben, dass die Handballer vom See ihr „Sie & Er-Turnier“ auch in diesem Jahr nicht ausrichten werden. „Es wird immer schwieriger, genügend Mannschaften zu finden, um die Wirtschaftlichkeit einer solchen zweitägigen Veranstaltung zu gewährleisten“, sagte Ortlieb und ergänzte: „Inzwischen gibt es in der Region viele Beachhandballturniere, sodass wir den Aufwand so nicht mehr betreiben.“