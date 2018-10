Wegen einer Doppelbelegung müssen die Handballerinnen der SG Argental am Samstag, 20. Oktober, auf die Eriskircher Sporthalle (Greuther Straße 1/1) ausweichen. Dort trifft das Team von SGA-Coach Uwe Bittenbinder um 18 Uhr auf die MTG Wangen.

Nach vier Spielen steht die SGA noch immer ohne Punkte da. Nach guten ersten Halbzeiten kam der Tabellenletzte meist zu unkonzentriert aus der Kabine zurück und verlor die Spiele in den ersten Minuten nach der Pause. Die MTG steht derzeit mit 4:4 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Mit zwei nicht erwarteten Niederlagen gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim und die SG Bettringen starteten die Allgäuerinnen ebenfalls nicht wie geplant in die Saison. Jedoch konnte die MTG mit einem klaren Sieg im Heimspiel gegen den Titelfavorit enTSV Urach ein Ausrufezeichen setzen. Ein Markenzeichen der jungen Wangener Truppe ist ihr Tempospiel, hier wird das Rückzugsverhalten der SGA eine große Rolle spielen. Auch wird es laut Vereinsbericht wichtig sein, so wenig Fehler wie möglich im Angriff zu machen und die Gäste nicht zu Tempogegenstößen einzuladen.

Im SGA-Kader zurückgekehrt ist Torhüterin Cathrin Müller. Hinter den Einsätzen von Maike Bittner und Ramona Endraß steht hingegen noch ein großes Fragezeichen – beiden zogen sich einen Bänderriss zu. Einen weiteren Ausfall, welchen die Mannschaft seit einigen Wochen verkraften muss, ist die Verletzung von Franzi Straub. Hier hat sich der Verdacht auf einen Kreuzbandriss jetzt bestätigt.