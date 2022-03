Handball: Gemischte D-Jugend der TSG Ehingen sichert sich Platz eins

Wer Teil eines coolen Teams werden will und Ballsportarten mag, ist herzlich willkommen bei den Ehinger Handballern. Trainiert wird mit den D-Jugend Mädels und Jungs (Jahrgänge 2009 bis 2011) mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr und freitags von 17 bis 18.30 Uhr jeweils in der Längenfeldhalle. Einfach vorbeikommen und mitspielen. Wer Fragen hat, wendet sich an die Trainerin, E-Mail kathi.prang@web.de.

Ehingen (sz) - Die gemischte Handball-D-Jugend der TSG Ehingen hat als Gast beim TV Weingarten ihr letztes Saisonspiel bestritten. Dabei sicherte sich das Team trotz der 23:28-Niederlage die Tabellenführung und schloss die Saison als Tabellenerster der Kreisliga B Staffel 1 (TSG Ehingen, TV Weingarten, HSV Reinstetten/Ochsenhausen) ab. Die jungen Ehingerinnen und Ehinger hatten das Hinspiel gegen Weingarten 22:15 gewonnen, weshalb sie den direkten Vergleich für sich entschieden.

In der gemischten D-Jugend der TSG sind häufig nur Jungen, da die Mädchen in Ehingen in einer eigenen Mannschaft spielen. Dieses Mal bekamen die Jungs jedoch tatkräftige Unterstützung von Antonija Slivka und Janina Kovacic, die sich kurzfristig bereiterklärt hatten, aufgrund des kleinen Kaders auszuhelfen. Eine große Unterstützung war auch Tim Bosler aus der E-Jugend, der als Rechtsaußen und als Torwart eingesetzt wurde. Bosler zeigte seine coole, furchtlose Art im Tor und verschaffte sich damit großen Respekt – sowohl im eigenen Team als auch beim Gegner. Ein besonderes Highlight war seine Parade gegen Weingartens Top-Torjäger Benedikt Schurr in der letzten Sekunde der ersten Halbzeit: Die Spannung war zum Greifen nah, alle Augen waren auf Tim Bosler gerichtet, als er den Ball erfolgreich parierte.

Das Spiel startete sehr ausgeglichen. Auf beiden Seiten wurde starke Abwehrarbeit geleistet, auch die Laufbereitschaft im Angriff muss positiv hervorgehoben werden. Wenn Ehingen im Angriff schon fast den Ball verloren hatte, war Luca Bosler immer zur Stelle und hechtete nach dem Ball, als längst keiner mehr damit gerechnet hatte. In der 13. Spielminute ging Ehingen erstmals in Führung (8:9).

In der Abwehr waren es Elias Walter, Samuel Prang und Antonija Slivka, die erfolgreich antizipierten. wohin der Ball gespielt werden könnte und ihn in der Folge des Öfteren abfingen und den Ballgewinn in einen Gegenstoß verwandelten. Iljas Porcic, Nikita Doroshev und Tim Bosler machten ihre Sache sehr gut, indem sie den Gegner bei Ballbesitz unter Druck setzten. Raul Napholcz war der schnellste Feuerwehrmann, wenn es in der Abwehr brannte: Egal auf welcher Position ein Gegner in einer Lücke durchbrach, Napholcz war immer zur Stelle, um seinen Nebenleuten auszuhelfen. Er sorgte als Abwehrchef auch dafür, dass sich alle Ehinger Spielerinnen und Spieler auf dem Spielfeld lautstark absprachen.

Die TSGler bauten ihre Führung bis zur Halbzeit weiter aus. Mit ein Grund hierfür waren die beiden aufmerksamen Mädchen Janina Kovacic und Antonija Slivka: Alle hatten ein gutes Auge für Kreisläufer Raul Napholcz und spielten ihn hervorragend an, woraufhin sich dieser gegen die gegnerische Abwehr erfolgreich durchsetzte.

Ein besonderes Tor erzielte Elias Walter, als er beim Freiwurf auf einen Schlag drei Gegner mit einer Wurftäuschung überlistete. Auch Jan Seewald, der zu Beginn als Torwart einige gute Würfe der Weingartener abwehrte, zeigte in der ersten Halbzeit ein Tor, das man in der D-Jugend – na ja, selbst im aktiven Bereich – selten sieht: Als Rechtshänder gelang ihm von Rückraum rechts ein Sprungwurftor aus elf Metern Entfernung. Beim Stand von 13:16 für Ehingen ging es in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit glich der TV Weingarten durch mehrere gute 1:1-Aktionen zum 18:18 (26.) aus. Daraufhin nahm TSG-Trainerin Katharina Prang die Auszeit.

Alle Ehinger Teammitglieder zeigten weiterhin vollen Einsatz, Iljas Porcic, Antonija Slivka und Elias Walter erkämpften sich die Bälle, dennoch gelang Weingarten in der 36. Spielminute mit 22:20 eine Zwei-Tore-Führung, was auch am immer stärker aufspielenden Torwart Ben Kühl lag. Ehingen blieb dran, Samuel Prang erzielte nach einem schönen Anspiel von Elias Walter den Anschlusstreffer. Doch Weingarten bestrafte nun jeden technischen Fehler der TSG und steigerte zudem das Tempo. Am Ende stand Weingarten mit 28:23 als Sieger fest.

TSG-Trainerin Katharina Prang war dennoch begeistert von ihrem Team: „Weingarten war ein Gegner auf Augenhöhe, meine Jungs und Mädels mussten um jeden Ball und jedes Tor kämpfen, und genau das machten sie auch. Ich bin stolz auf mein Team. Wir überzeugten mit einem guten Zusammenspiel und, noch wichtiger, mit einem starken Zusammenhalt. Und jede und jeder Einzelne biss die Zähne zusammen und gab alles bis zur letzten Sekunde. Das war trotz der Niederlage eindeutig unsere Saisonbestleistung.“

Wie geht es nun für die jungen Talente weiter? Die ehrgeizigen Handballerinnen und Handballer geben im Training weiterhin Vollgas und lassen es sich zwischendurch bei einem kleinen Saisonabschlussfest auch mal gutgehen.

Für die TSG Ehingen gegen Weingarten im Einsatz waren: Nikita Doroshev, Luca Bosler, Tim Bosler, Antonija, Slivka, Janina Kovacic, Jan Seewald, Samuel Prang, Elias Walter, Raul Napholcz, Iljas Porcic und Trainerin Katharina Prang.

Nicht teilnehmen konnten: Micha Rueß, Paolo Giuliano, Maximilian Berger, Leo Kottmann, Vasilios Filippidis, Hendrik Zoller, Samuel Walter, Jonas Berger, Niklas Vetter, Alina Ströbele, Leon Rädisch, Filip Prkacin und die Trainerinnen Hannah Prang und Selina Herberger. Dennoch haben sie alle in vergangenen Spielen tatkräftig zur „Meisterschaft“ der Kreisliga B Staffel 1 beigetragen.