Handball fegen TG Nürtingen aus der Argenhalle

Auch das erste Heimspiel der MTG-Handballer in der neuen Saison ist exakt nach den Wünschen des Wangener Betreuerstabs verlaufen. Mit 41:27 fegte die Mannschaft einen überfordert wirkenden Gegner aus der Argenhalle. Der TG Nürtingen hatte zu keiner Zeit im Spiel den Hauch einer Chance und musste sich einer hervorragend eingestellten Allgäuer Truppe geschlagen geben.

Durch diesen Kantersieg stehen die Wangener das erste Mal an der Spitze der Württembergliga Süd. Punktgleich mit den MTGlern stehen nach ebenfalls zwei Auftaktsiegen der TV Plochingen und der TSV Wolfschlugen. Dies ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine Konstellation, an die sich die allgemeine Handballgemeinschaft in der Württembergliga gewöhnen könnte.

Von Beginn an zeigten die Wangener, dass sie das Spiel auf jeden Fall gewinnen wollten und dem Gegner nichts schenken würden. Das erste Tor gehörte zwar den Gästen, aber mit schnellen Toren über Außen und Tempogegenstöße hatten die Hausherren nach wenigen Minuten beim 6:2 das Spiel, den Gegner und die Halle in ihrer Hand. Eine gut gefüllte Argenhalle sah im folgenden Spielverlauf eine dominierende Heimmannschaft, welche mit einer herausragend gestaffelten Abwehr die Räume für die Turngemeinschaft eng machte und ihnen so kaum eine Chance auf einen Torabschluss ließ. Nach Wiederanpfiff entwickelte sich das Spiel zu einem Schlagabtausch, bei dem beide Seiten mit tollen Treffern glänzen konnten. Dennoch bestimmten die Hausherren nach Belieben das Tempo und konnten, wenn es denn sein musste immer noch eine Schippe drauf legen.

