Handball-Bundesligist Bietigheim verlängert mit Rechtsaußen

Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat die Verträge mit den zwei Rechtsaußen Trine Østergaard und Jenny Behrend verlängert. Wie der zweifache deutsche Meister und aktuelle Tabellenführer am Donnerstag mitteilte, spielen die 30 Jahre alte dänische Nationalspielerin Østergaard sowie die deutsche Nationalspielerin Behrend auch in der kommenden Saison für das Team von Trainer Markus Gaugisch. „Trine ist in allen Bereichen absolute Weltklasse“, sagte Gaugisch. Die 26-jährige Behrend entwickele sich „Stück für Stück weiter.“

