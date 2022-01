Handball-Bezirksliga: HCL Vogt verschafft sich Luft nach unten – TSB Ravensburg verliert

Die Bezirksliga-Handballer des TSB Ravensburg haben am vergangenen Samstag ihre fünfte Saisonniederlage kassiert. Bei der SG Ulm/Wiblingen unterlag der Vorletzte mit 28:35 (15:17). Entscheidend für die Pleite des TSB war die zweite Halbzeit. Toretechnisch lieferten sich die beiden Teams in den ersten 30 Minuten nämlich einen offenen Schlagabtausch. Bei einem Spielstand von 17:15 für die SG war noch nichts entschieden. In Hälfte zwei baute der Tabellenzweite jedoch seinen Vorsprung aus. Daniel Masoldt traf in der 32. Minute innerhalb von 33 Sekunden zum 18:16 und 19:16, und Hannes Kaifel legte in der 34. Minute noch das 20:16 obendrauf. Damit war die Moral der Oberschwaben scheinbar gebrochen. Die heimische SG marschierte förmlich zum Sieg. (nib)