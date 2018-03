Handball-Bezirk will Ü-Wettbewerbe stärken

In der kommenden Saison ist die Pflicht für Vereine, am Pokalwettbewerb des Handballbezirks Neckar-Zollern teilzunehmen, aufgehoben. Das wurde bei der Abteilungsleiterversammlung in Schömberg bekanntgegeben. Erstmals wurde über den Haushalt des Bezirks abgestimmt.

Spielwart Volkan Güler erklärte, dass es aufgrund einer Änderung der Spielordnung ab der nächsten Saison keine Pflicht mehr gibt, am Pokalwettbewerb teilzunehmen. Um mehr Mannschaften bei den Jungsenioren Ü 32 zu gewinnen, dürfen ab der nächsten Saison zwei fremde Spieler – Voraussetzung dafür ist ein gültiger Spielpass – eingesetzt werden. Auch eine Runde bei den Frauen Ü 30 ist geplant. Diese soll in Turnierform stattfinden. Das bisherige Gastspielrecht und auch das Zweitspielrecht enden zum Ende der laufenden Saison 2017/18. Für die kommende Qualifikationsrunde bei der Jugend kann aber wieder ein Gastspierecht beantragt werden.

Da im nächsten Jahr in Deutschland die Handball-Weltmeisterschaft der Männer stattfindet, hat der Deutsche Handballbund (DHB) beschlossen, dass in Deutschland an den Samstagen (12. und 19. Januar) und Sonntag (20. Januar) kein Spielbetrieb stattfinden darf. Diese Termine müssen die Vereine bei der Erstellung der Spielpläne für die nächste Hallenrunde berücksichtigen.

Zu wenig Schiedsrichter: Bezirk plant anonyme Umfrage

Schiedsrichterwartin Aleksandra Kocbek informierte, dass der Bezirk nur 113 einteilbare Schiedsrichter hat, von denen 17 auf Verbandsebene im Einsatz sind. Da der Bezirk über zu wenige Schiedsrichterteams verfügt, sei die Einteilung schwierig. Es käme vermehrt zu Doppeleinsätzen, sagte Kocbeck. Teilweise müssen Spiele in der Bezirksliga und Bezirksklasse der Männer von Einzelschiedsrichtern geleitet werden. Es soll daher eine anonyme Umfrage zur Problematik der Schiedsrichter gestartet werden und welche Möglichkeiten es zur Gewinnung von neuen Schiedsrichtern gibt. Der nächste Schiedsrichter-Neulingskurs findet im Mai statt. Die Vereine wurden aufgefordert, jetzt schon nach geeigneten Interessenten zu schauen.

Verbandsmanager Thomas Dieterich teilte, dass der Grundschulaktionstag, der zur Gewinn neuer Nachwuchsspieler dient, am Donnerstag, 12.Oktober 2019, stattfinden soll. Der Anmeldeschluss ist Donnerstag, 25.Juli 2019. Dieterich ging auf die Problematik des Datenschutzes ein und informierte erneut ausführlich über die neueste Version des Spielberichts Online.

Der Bezirksvorsitzende Wolfgang Köhl berichtete über die Zukunftskommission des Handballverbands Württemberg. Ausgehend von einer Unterdeckung des Haushalts des Verbandes im Jahr 2017 wurde eine Lenkungsgruppe gebildet. Diese sollte bis zum Haushalt 2018 Pläne erstellen, die zur Stärkung der Zusammenarbeit in und zwischen den Bezirken dient. Dabei wird eine engere Zusammenarbeit angestrebt. Damit soll auch dem Rückgang von Mannschaften entgegengewirkt werden.

Aufgrund einer Satzungsänderung beim vorherigen Verbandstag mussten die bei der Abteilungsleiterversammlung anwesenden Vereinsvertreter erstmals über den Haushalt des Bezirks abstimmen. Der Haushaltsabschluss für das Jahr 2017, mit einem Überschuss, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Aufgrund besonderer Vorkommnisse, es ist kein Rücklauf vom HVW vorgesehen, sieht der Haushalts-Planansatz im Handballbezirk für das Jahr 2018 eine Unterdeckung vor. Nach längeren Diskussionen wurde der Haushalts-Planansatz mit einer Enthaltung mehrheitlich angenommen.

Die Auslosung des Pokal-Final Four der Männer und Frauen ergab folgende Paarungen. Bei den Herren stehen sich der TV Aixheim und die HK Ostdorf/Geislingen sowie die HSG Rietheim-Weilheim und der Sieger aus der Partie HSG Baar gegen die HSG Rottweil gegenüber. Weil die Gäste nicht antraten, ist mit einem Weiterkommen der HSG Baar und einem Landesligaduell mit Rietheim-Weilheim zu rechnen. Bei den Frauen spielt die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen gegen die HSG Hossingen-Meßstetten. Die HSG Fridingen/Mühlheim II empfängt den HWB Winterlingen-Bitz. Das Final Four der Männer und Frauen findet am Dienstag, 1. Mai, in einer Halle statt. Vereine, die Interesse haben, das Final Four auszurichten, sollen sich mit Spielwart Güler in Verbindung setzen.