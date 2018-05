Handball: Aixheim entscheidet Bezirkspokal für sich

In einem spannenden Finale des Handball-Bezirkspokals der Herren hat sich der TV Aixheim gegen die HSG Baar nach Sieben-Meter-Werfen durchgesetzt. Bei den Frauen gewann der dominierende Landesligist Hossingen-Meßstetten gegen die HSG Fridingen/Mühlheim 2.

Herren-Bezirkspokal

Schon im Halbfinale konnte sich Aixheim in einem Bezirksligaduell sicher gegen Ostdorf/Geislingen durchsetzen. Im Duell der Landesligisten behielt Absteiger HSG Baar gegen die HSG Rietheim-Weilheim die Oberhand. Da noch nicht sicher ist, wie viele Mannschaften sich für den HVW-Pokal qualifizieren, wurde um den dritten Platz noch ein Sieben-Meter-Werfen ausgetragen, das Ostdorf/Geislingen für sich entschied.

Halbfinale

TV Aixheim – HK Ostdorf/Geislingen 19:15 (9:5). Die HK erzielte das erste Tor, was aber die einzige Führung bleiben sollte. Mit einem 4:0 Lauf verschaffte sich Aixheim etwas Luft, doch Ostdorf/Geislingen kämpfte sich immer wieder heran. Bis zum 14:12 in der 34. Minute war dann auch alles offen, doch in der Schlussphase nutzten die Aixheimer ihre Torchancen besser und setzten sich noch durch. Beste Torschützen: TVA: Fabian Gruler 5, HK: Patrick Schuler 8. Spielfilm: 0:1, 4:1, 6:5, 11:7, 12:10, 17:13.

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Baar 14:18 (5:7). In einem kampfbetonten Landesligaduell zeigten beide Abwehrreihen in der ersten Halbzeit eine gute Leistung. Bis zur Halbzeitpause konnte die HSG Baar sich leichte Vorteile erspielen. Nach dem Wechsel setzte sich die HSG Baar dann erstmals mit drei Toren zum 5:8 ab. Danach hatte die HSG Baar alles Griff und Rietheim-Weilheim kam nie näher als bis auf zwei Tore heran. Der entscheidende Vorstoß gelang der HSG Baar beim 12:16 in der 34. Minute. Beste Torschützen: F/M: Thomas Aicher 5/1, Baar: Albert Tafelmeier 6/5. Spielfilm: 2:2, 4:5, 5:8, 7:10, 12:14.

Spiel um Platz drei

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Rietheim-Weilheim 4:2. Um den dritten Platz gab es nur ein Sieben-Meter-Werfen, sollte es noch einen Nachrücker für den HVW-Pokal geben. Dabei konnte sich Ostdorf/Geislingen durchsetzen.

Finale

TV Aixheim – HSG Baar 20:19 (5:9, 15:15) nach 7-Meterwerfen. In einem spannenden Pokalfinale drückte die HSG Baar in der ersten Halbzeit dem Spiel seinen Stempel auf. Gegen die starke Abwehr der HSG Baar fand Aixheim zu Beginn keine Mittel. Im zweiten Spielabschnitt kam Aixheim aber immer stärker auf und konnte zweieinhalb Minuten vor Schluss erstmals ausgleichen. In der Endphase konnte sich keine Mannschaft mehr Vorteile erspielen und so kam es zu einem spannenden Sieben-Meterwerfen. Dabei hatten die Aixheimer das Glück auf ihrer Seite. Beste Torschützen: TVA: Michael Klaritsch 6/3, Baar: ausgeglichen. Spielfilm: 2:5, 4:8, 7:11, 14:14.

Frauen-Bezirkspokal

In der Endrunde des Bezirkspokals der Frauen war Landesligist Hossingen-Meßstetten die dominierende Mannschaft und konnte beide Spiele sicher für sich entscheiden. Hossingen-Meßstetten hat sich somit für den HVW-Pokal qualifiziert. Ein eventueller Nachrücker ist die Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim, die sich gegen Winterlingen-Bitz durchsetzte.

HSG Hossingen-Meßstetten – HWB Winterlingen-Bitz 29:8 (20:3). Diese Partie verlief von Beginn an sehr einseitig. Landesligist Hossingen-Meßstetten stand sehr sicher in der Abwehr und überrannte Winterlingen-Bitz mit schnellen Angriffen förmlich. Im zweiten Spielabschnitt nahm die HSG das Tempo heraus, hatte jedoch weiterhin alles im Griff. Beste Werferinnen: HSG: Nadine Bengel 7, HWB: Alina Walter 3/2. Spielfilm: 8:0, 13:1, 21:4, 25:8.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Fridingen/Mühlheim 2 8:11 (4:5). Fridingen/Mühlheim 2 reiste ohne Auswechselspielerin an und versuchte daher den Ball so lange wie möglich in den eigenen Reihen zu halten. Winterlingen-Bitz konnte daraus aber kein Kapital schlagen und übte auch zu wenig Druck auf die Abwehr der HSG aus. Daher war es ein schwaches Spiel, bei dem die HSG ihre Chancen besser nutzte. Beste Werferinnen: HWB: ausgeglichen, HSG: Burcin Özgentürk 5/1. Spielfilm: 0:2, 1:5, 5:8, 6:11.

HSG Fridingen/Mühlheim 2 – HSG Hossingen-Meßstetten 11:22 (4:12). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich der haushohe Favorit Hossingen-Meßstetten bis zur 15. Minute zum 3:9 ab. Auch in der zweiten Halbzeit beherrschte Hossingen-Meßstetten die Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim nach Belieben. Als die Gastgeberinnen, die keine Auswechselspielerin hatten, zweimal verletzungsbedingt in Unterzahl spielten, verzichtete Hossingen-Meßstetten ebenfalls auf eine Feldspielerin. Beste Werferinnen: F/M: Burcin Özgentürk 5, H-M: Nadine Bengel 6, Vanessa Dreer 6/1. Spielfilm: 2:2, 3:9, 6:15, 9:20.