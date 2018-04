Mit viel Herzblut waren die Dieterskircher Maienfreunde in den vergangenen Tagen dabei den Maibaum herzurichten. Hand in Hand arbeiteten die rund 25 Mitglieder der Gruppierung daran, dass der Maibaum ab Montagabend wieder das Dorfbild verschönert. Und SZ-Verlagsleiter Olaf Simon durfte zum „Schnuppern“ kommen.

Es war eine so dahingesagte Bemerkung bei einer Feier zur Maibaumprämierung, die Olaf Simon diese Einladung nach Dieterskirch eingebracht hat. Er sei noch nie bei der Vorbereitung eines Maibaums dabei gewesen, bekannte der Verlagsleiter der SZ-Riedlingen. Das kann sich ändern, dachten die Maienfreunde und luden Simon nach Dieterskirch ein. Und der hat sich nun dieses Jahr aufgemacht, um zu Räppeln und zu Kranzen. Und er zeigte sich hernach vom Ablauf und der Kunstfertigkeit der Dieterskircher schwer beeindruckt.

Denn die sind eine routinierte Maibaumsteller-Gemeinschaft. Seit nunmehr 2003 schmücken und stellen die „Maienfreunde Dieterskirch“ den Baum im Ort. Dabei sind die Männer im „Club“ für das Grobe zuständig. Das heißt: Die Tanne im Wald aussuchen und nach dem Fällen „räppeln“, also den Stamm entrinden. Das ist bereits abgeschlossen, wie die beiden Maibaumchefs Herbert Frankenhauser und Siegfried Bailer berichten.

Des Weiteren wird für die Girlanden und Kränze viel Reisig gebraucht. Dafür wurde eine mächtige ältere Tanne auserkoren, die noch im Wald in kleinere Einzelteile zersägt wurde, um sie mit dem Traktor und Anhänger zur Weiterverarbeitung bringen zu können.

Sobald der Transport der Tannenäste am „Arbeitsplatz“ eintrifft, schlägt die Stunde der Damenwelt. Wie am Fließband werden die großen Äste zerlegt und kleinere Zweige geschnitten, die in Körben in die naheliegende Scheuer gebracht werden. Dort sind weitere Arbeitsgruppen zu Gange: Hier werden die großen Kränze gebunden. Der Größte ist immerhin um die 2,50 Meter im Durchmesser. Zudem werden rund 50 Meter Girlanden mühsam mit Reiszweigen und Bindedraht geflochten.

Kathi Stöhr bindet blitzschnell die Reiszweige, die ihr von weiteren Helferinnen schon gebündelt gereicht werden, mit Bindedraht an das fingerdicke Tau. Damit der Bindedraht leicht durch die Hand gleitet, habe sie die Hände vorher mit Seife eingerieben; ein alter Trick, den sie schon jahrelang so mache.

Damit die Arbeit nicht ausgeht

„Kranzer-Capo“, so nennen die Maienfreunde Peter Rettich, schleppt derweil pausenlos die Körbe mit den zugeschnittenen Reiszweigen in die Scheuer, damit dort die Arbeit an Kränzen und Girlande nicht zum erliegen kommt. Zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen, aber eine große Pause macht das Maibaumteam eigentlich nicht, schließlich gibt es noch viel zu tun. Aber am Abend, heißte es dann, gibt es noch ein Vesper.

Etwa 60 Mitglieder haben die „Maienfreunde“ – zumindest beim Feiern, meint Herbert Frankenhauser leicht ironisch; beim Arbeitseinsatz etwa die Hälfte. Aber Frankenhauser lässt nichts auf seine Helfer am Maibaum kommen: Hier werde wirklich Hand in Hand gearbeitet. Und die Stimmung sei einfach gut. Und das wird sie auch am Montagabend sein, wenn das Maibaumfest nach dem Stellen des Baumes ansteht.