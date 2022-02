Halstenberg wieder im Training bei RB Leipzig

Marcel Halstenberg ist bei RB Leipzig nach einer monatelangen Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

„Ich freue mich, dass er da ist“, sagte Trainer Domenico Tedesco bei einer Pressekonferenz in Leipzig zum Rückspiel in der Zwischenrunden der Europa League bei Real Sociedad San Sebastián am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+, Nitro).

Für die Partie in Spanien steht Halstenberg nach der Rückkehr ins Teamtraining am Dienstag nur theoretisch zur Verfügung. Aus praktischer Sicht betonte Tedesco: „Hoffentlich ist er in ein paar Wochen spielfähig.“

Halstenberg (30) fehlte dem Leipziger Fußball-Bundesligisten seit August vergangenen Jahres. Er litt unter einer Kapselverletzung. Sie würden sich von dem Abwehrspieler, der in der Innenverteidigung und auf dem Flügel spielen kann, natürlich viel versprechen, sagte Tedesco.

