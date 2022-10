Halloween-Ü18-Party wird 22

Niederwangen (sz) - Die Musikkapelle Niederwangen feiert am Montag, 31. Oktober, ein Jubiläum der schaurig schönen Halloween Party in Niederwangen. Dann jährt sich die Halloween-Ü18-Party in der Turn- und Festhalle Niederwangen nun schon zum 22. Mal – dieses Jahr wieder mit DJ Shor-T aus Altusried, der in der Halle den letzten Poltergeist aus seinem Schlupfloch treiben wird, heißt es in einer Ankündigung der Musikkapelle.

Einlass ist ab 20 Uhr - One Way. Jugendliche unter 18 Jahren müssen draußen bleiben. Wie immer gilt auch dieses Jahr: Mit Verkleidung macht die Party erst so richtig Spaß, schreiben die Veranstalter weiter.