Halloween-Party der Flötenkids und Jungmusikanten.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Blönried/Zollenreute - Am Freitag, 28. Oktober, veranstaltete der Förderverein des Musikvereins Blönried-Zollenreute eine Halloween-Party für die Flötenkinder und Jungmusikanten in der Gruselhütte im Probelokal.

Wir trafen uns um 18 Uhr im Probelokal in Münchenreute. Nach einer Stärkung und der Teameinteilung mit dem Spiel „Luftballons platzen“ ging es schon los zur Schnitzeljagd. Während der Wanderung durch Münchenreute mussten die Kinder verschiedene Aufgaben lösen, wie Hinweise ausbuddeln, Matheaufgaben lösen, Schatzkarten lesen und viele weitere spannende Aufgaben.

Nach der letzten Aufgabe an der Kapelle in Münchenreute bekamen die Kinder ihre Eintrittskarte zur Halloween-Party in der Gruselhütte. Hier gab es leckere Cocktails und Süßigkeiten sowie eine legendäre Party. Um 22 Uhr, als alle Kinder ausgetobt waren, wurden sie von ihren Eltern wieder abgeholt.