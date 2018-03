Haller Freilichtspiele testen öffentlich ihre Tonanlage

Am 1. und 2. März testen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall ihre neue Tonanlage für die Große Treppe, unter anderem mit einem musikalischen Programm am 2. März ab 16 Uhr – mit den Stars aus „Saturday Night Fever“ und der Möglichkeit, selbst mitzumachen .

Das erste Event der Freilichtspiele auf der Großen Treppe vor St. Michael findet bereits Anfang März statt – bei freiem Eintritt. Am Donnerstag, 1., und Freitag, 2. März, testen die Freilichtspiele mit zahlreichen Akustik-Spezialisten ihre neue Tonanlage. Da sie dies unter Originalbedingungen tun möchten, also mit möglichst vielen Zuschauern, laden sie Interessierte am Freitag ab 16 Uhr zu einer kleinen Show auf der Großen Treppe ein. Dort stellen sich unter anderem die beiden Hauptdarsteller des Tanzmusicals „Saturday Night Fever“, Roy Goldman und Maja Sikora, vor. Für die von Intendant Christian Doll moderierte Show laden die Freilichtspiele außerdem auch Talente aus der Region ein, selbst mit einem Lied auf der Großen Treppe aufzutreten.

„Für einen hervorragenden Sound bei den Musiktheaterproduktionen auf der Großen Treppe zu sorgen, ist uns unheimlich wichtig“, erklärt Doll. „Der Marktplatz verhält sich akustisch komplett anders, wenn er voll bestuhlt ist und Zuschauer da sind.“

Beim musikalischen Programm des Tontests werden sich unter anderem Roy Goldman und Maja Sikora, die Hauptdarsteller des Tanzmusicals „Saturday Night Fever“ erstmals mit einigen Nummern vorstellen. Sikora, die in „Saturday Night Fever“ die Stephanie Mangano verkörpert, ist seit über fünf Jahren auf großen Bühnen zu erleben – etwa in den Musicals „Sweet Charity“, „Victor/Victoria“ oder „Kiss me, Kate“ in Stuttgart sowie derzeit in „Hairspray“.

Für die Rolle des Tony Manero, die John Travolta zum Weltstar machte, haben die Freilichtspiele mit Roy Goldman entdeckt. „Roy beendet zwar gerade erst sein Studium am Fontys Conservatorium in Tilburg, aber er hat uns bei der Audition so mitgerissen, dass wir unbedingt mit ihm arbeiten wollen“, schwärmt Regisseur und Choreograf Christopher Tölle vom 21-jährigen Niederländer.

Interessant wird auch der zweite Teil des Abends, in dem Doll und die Sounddesigner Hendrik Maaßen und Titus Härich die akustischen Eigenschaften der Großen Treppe anschaulich darstellen. Zudem laden die Freilichtspiele junge Sängerinnen und Sänger aus Schwäbisch Hall und der Region ein, selbst auf der Treppe ein Lied zu singen. „Wir sind sehr gespannt, welche musikalischen Talente sich hier noch verbergen“, zeigt sich Intendant Christian Doll neugierig.