Das beheizte Freibad Kösingen wird ebenfalls am Samstag, 19. Mai, in die neue Badesaison starten. Die Öffnungszeiten sind bei guter Witterung täglich von 9 bis 19 Uhr. Mit der Eröffnung des Freibads wird gleichzeitig das Hallenbad in Neresheim geschlossen. Hier ist am heutigen Freitag, 18. Mai, der vorerst letzte Badetag. Der Betrieb wird im Hallenbad erst wieder nach den Sommerferien losgehen.