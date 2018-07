Das Ravensburger Hallenbad geht in die Sommerpause und ist vom Samstag, 21. Juli, bis voraussichtlich Sonntag, 2. September, geschlossen. Dafür geht das Flappach in dieser Zeit in die Hauptsaison und ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Das Fläppe lockt mit mit Sprunganlage, Slacklines, Planschbecken, Wasserrutsche, Sandstrand sowie Stand Up Paddling. Archivfoto: Derek Schuh