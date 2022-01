Hallenbad, Sauna und Sporthallen in Aldingen öffnen wieder

Die vereinbarte Zeit ist vorbei. Um den sehr hohen Infektionszahlen mit einer 7-Tage-Inzidenz im Landkreis von damals fast 1000 Rechnung zu tragen, hatten die Bürgermeister in Abstimmung mit Landrat Stefan Bär beschlossen, dass alle Hallen im Landkreis Tuttlingen für sport- und kulturtreibende Vereine ab dem 13. Dezember 2021 bis zum 9. Januar 2022 geschlossen bleiben.

Weiterhin wurden sämtliche kommunale Veranstaltungen im Advent abgesagt. Mit dem Auslaufen dieser Vereinbarung können ab dem kommenden Montag die Vereine in Aldingen und Aixheim die Hallen wieder nutzen.

In Abstimmung mit den Gemeinden Gosheim und Mühlheim wurden ebenfalls mit dem Ziel der Kontaktminimierung ab dem 20. Dezember 2021 die Hallenbäder in eine verlängerte Weihnachtspause geschickt. Alle drei Bäder inklusive der Saunen öffnen wieder ab dem kommenden Montag, 10. Januar.

Im Hinblick auf die am Freitag stattfindende Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung kann es kurzfristig zu Änderungen oder Einschränkungen der Öffnungspläne kommen. Hier verweiset die Gemeinde auf die Homepage www.aldingen.de.

In der aktuellen Coronaverordnung gibt es eine grundlegende Neuerung in der Alarmstufe II, so die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung. Sowohl für die städtischen Sporthallen als auch das Hallenbad gilt für die Nutzer und Besucher eine 2GPlus-Regelung.

Ausgenommen sind unter anderem nur noch Personen, deren Zweitimpfung beziehungsweise Genesung drei Monate statt bisher sechs Monate zurückliegt. Personen mit Auffrischungsimpfung und Kinder bis einschließlich 17 Jahre sind während des Schulbetriebs auf Grund der dreimal wöchentlich stattfindenden Testungen von der strengeren Testpflicht befreit. Gleiches gilt weiterhin für Kinder unter sechs Jahren.

Weiterhin sollen, so der Wortlaut der Verordnung, alle Personen ab 18 Jahre generell in geschlossenen Räumen eine FFP2 Maske tragen. Dies gilt auch für die Nutzer und Besucher der Hallen. Nicht allerdings beim Sport selbst.