Bad Buchau (sz) - Die Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins unternimmt am Sonntag, 27. Januar, eine Halbtageswanderung von Bad Schussenried aus über den Atzenberg, vorbei am Roggensee, über Fünfhäuser und wieder zurück. Die Strecke beträgt neun bis zehn Kilometer. Gestartet wird um 13 Uhr am Haus mit Herz in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz am Zellerseebad in Bad Schussenried. Wanderführer sind Petra und Hans-Jürgen Walser.