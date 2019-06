Halbglücklicher Vize

Mit seiner Leistung im Finale war er nicht zufrieden, trotzdem darf sich der Friedrichshafener Jakob Feyen jetzt baden-württembergischer Jugendvizemeister nennen. Bei den Meisterschaften in Freiburg trat er in der Klasse U16 an.

An Nummer 2 gesetzt hatte das große Talent des TC Friedrichshafen, wie der Tennisclub Friedrichshafen es in einer Mitteilung schreibt, in der ersten Runde ein Freilos und traf im Achtelfinale auf Cedric Kaufmann aus Mannheim. Mit 6:1 und 6:2 musste sich der Gegner geschlagen geben.

Im Viertelfinale traf Feyen auf seinen alten Widerpart Kim Niethammer aus Böblingen, der an Nummer 5 gesetzt war. Mit zweimal 6:3 setzte er sich relativ sicher durch, zumal sein Gegner ebenfalls in der deutschen Rangliste firmiert. Sein Gegner im Halbfinale, Laurent Julia Calac, war ein Jahr jünger und kommt aus Reutlingen. Beim 1:6 im ersten Satz ließ sich Jakob überraschen, gewann aber die beiden folgenden Sätze klar mit 6:1 und 6:2 und zog somit ins Finale ein.

Hier traf er auf das vierzehnjährige Toptalent David Fix, der sich im Halbfinale gegen den Topgesetzten Patrick Schön aus Markdorf in zwei Sätzen durchgesetzt hatte. Mit seiner Leistung im Finale war der Häfler dann gar nicht zufrieden, denn er fand nie zu seinem Spiel und verlor klar in zwei Sätzen. Auch Nico Elser, der Jakob als Trainer des TC Friedrichshafen betreute, sagte hinterher: „Jakob kann das viel, viel besser.“

Am Sonntag war dann Jakob mit seinen Oberligajunioren schon wieder im Einsatz. Im Nachholspiel vom ersten Spieltag gewann die starke Nachwuchstruppe des TCF gegen Bad Friedrichshall mit 7:2. Jakob, Heiko und Jonas Feyen sowie Dino Ramnialis und Luca Steinhauser sorgten schon nach den Einzeln für die Entscheidung zum 5:1. Nach zwei gewonnenen Doppeln stand der Sieg fest.