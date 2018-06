Halbfinal-Klassiker in Melbourne: Nadal trifft auf Federer

Melbourne (dpa) - Bei den Australian Open in Melbourne treffen heute im Halbfinale der Weltranglistenerste Rafael Nadal und Roger Federer aufeinander. Die Bilanz vor dem mit Spannung erwarteten Duell spricht für die spanische Nummer eins. Im vergangenen Jahr konnte Nadal alle Spiele gegen den Schweizer gewinnen. Der Sieger der Begegnung trifft im Endspiel am Sonntag auf Stanislas Wawrinka. Der Schweizer setzte sich im ersten Halbfinale in vier Sätzen gegen Tomas Berdych aus Tschechien durch.