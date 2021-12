HAKRO Merlins starten Weg ins Viertelfinale

Die HAKRO Merlins Crailsheim starten an diesem Mittwochabend (19 Uhr) in die zweite Gruppenphase des FIBA Europe Cups. Nach dem man die erste Runde als Gruppensieger abschließen konnte, trifft das Team von Trainer Sebastian Gleim nun auf Kiev, Antwerpen und Reggio Emilia. Drei Wochen nach dem letzten europäischen Auftritt, empfangen die Zauberer am Mittwoch den italienischen Vertreter in der Arena Hohenlohe. Diese qualifizierten sich mit einem zweiten Tabellenplatz für die nächste Gruppenphase. 750 Zuschauer sind in Ilshofen zugelassen – es gilt die 2G-plus-Regelung.

Vor der Länderspielpause spielten sich die HAKRO Merlins in einen Rausch – wettbewerbsübergreifend konnten die Crailsheimer acht von neun Begegnungen für sich entscheiden. In der Basketball-Bundesliga-Tabelle (9.) kletterte man in die Playoff-Region, im MagentaSport BBL-Pokal zog man mit einem Derbysieg gegen s.Oliver Würzburg in das TOP FOUR ein und im FIBA Europe Cup qualifizierten sich die Merlins als Gruppensieger für die nächste Runde.

Vor dem Start der Saison bezweifelten einige Kritiker, ob die Jungs von Sebastian Gleim dieser Mehrfachbelastung standhalten könnten. Doch nach einer Achterbahnfahrt in den ersten Partien, stieg die Formkurve der Crailsheimer deutlich an, sodass die Kritiker verstummten. Am Sonntag musste das Team dann einen kleinen Rückschlag hinnehmen, als man bei den FRAPORT Skyliners verlor. Diese Niederlage gilt es nun schnell abzuschütteln und den Blick auf den nächsten internationalen Auftritt zu richten.

Mit Unahotels Reggio Emilia kommt ein echter Härtetest nach Ilshofen. Die Italiener qualifizierten sich zwar nur hauchdünn für die zweite FIBA Europe Cup Runde, zeigten allerdings in der starken Lega A (nationale Liga) solide Ergebnisse. Mit einer Bilanz von 4:6 Siegen halten die Norditaliener auf dem zehnten Tabellenplatz Anschluss an die Playoff-Ränge. Am Sonntag musste sich dann das Team von Coach Attilio Caja gegen die beiden Ex-Merlins Aaron Jones und DeWayne Russell (Treviso) mit 76:86 geschlagen geben. „Reggio Emilia ist personell das beste Team gegen das wir bisher im FIBA Euro Cup spielen. Ein echtes Top-Team, welches eine Chance auf den Titel hat. Umso mehr und vor allem umso besser müssen wir im Vergleich zum letzten BBL-Spiel agieren. Die Grundlage ist Energie und Einsatz, in dieser Kategorie haben wir eine schwer zu erklärende Leistung im ersten Spiel nach der Pause abgeliefert. Wir müssen jeden Tag bodenständig starten und uns etwas erarbeiten. Die zweite Runde bedeutet, wir spielen um den Einzug in das Viertelfinale. Das ist eine große Chance, die wir uns mit harter Arbeit und tollen Leistungen zuvor erarbeitet haben“, sagt Gleim vor der Begegnung.