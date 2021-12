HAKRO Merlins im Weihnachts-Doppelpack

Das Weihnachtsspiel ist bei den HAKRO Merlins Crailsheim ein Highlight der Saison. Drei Jahre lang gab es nun aufgrund von Spielansetzungen und coronabedingten Geisterspielen kein traditionelles X-MAS-Game in der Arena Hohenlohe. Doch in der Spielzeit 2021/22 wird es in der Stierkampfarena über die Feiertage nicht besinnlich. In diesem Jahr kommen zwei der drei großen „B’s“ nach Ilshofen, sodass sogar zwei Weihnachtsspiele auf dem Plan stehen. Am 23. Dezember empfängt das Team von Sebastian Gleim den neunfachen deutschen Meister Brose Bamberg und am zweiten Weihnachtstag den EuroLeague-Teilnehmer und Tabellenführer Bayern München. Tipoff ist jeweils um 20.30 Uhr – es sind weiterhin 750 Zuschauer unter den 2G-plus-Regelungen zugelassen. Schüler müssen ab sofort (in den Ferien) ebenfalls einen negativen Schnelltest vorlegen.

„All I want for Christmas is: Spitzenbasketball in der Stierkampfarena“! Und so kommt es in diesem Jahr sogar im Doppelpack. Der Spielplan in der easyCredit Basketball Bundesliga beschert den HAKRO Merlins Crailsheim zwei X-MAS-Games – und die Gegner sind echte Knaller. Am 23. Dezember gastiert der neunfache Titelträger Brose Bamberg in der Arena Hohenlohe und am 26. Dezember kommt das wohl aktuell beste deutsche Team und Ligaspitzenreiter FC Bayern München Basketball nach Ilshofen. Es wird nicht ruhig und besinnlich, sondern packend und laut, bis der Hexenkessel brodelt.

Der große Name Brose Bamberg hat eine große Geschichte. Der ehemalige Ligaprimus ist noch immer groß, aber taumelte in den letzten Jahren seinen Ansprüchen hinterher. Zweimal hintereinander qualifizierten sich die Franken nur knapp für die Playoffs. In der Tabelle rutschten die Bamberger auf den elften Rang mit einer aktuellen Bilanz von 5:6 Siegen.

Zum zweiten X-MAS-Game empfangen die HAKRO Merlins am 26. Dezember (20.30 Uhr) niemand geringeren als das Starensemble vom FC Bayern Basketball. Die Mannschaft von Coach Andrea Trinchieri ist derzeit das beste deutsche Team, das untermauerten die Münchner vor knapp zwei Wochen, als sie EuroLeague und BBL-Kontrahent ALBA Berlin in der Hauptstadt mit 80:73 besiegten. In der europäischen Eliteklasse stehen sie derzeit auf dem 12. Tabellenplatz mit 7:9 Siegen, haben allerdings noch Anschluss an die Playoff-Plätze. Im MagentaSport-BBL Pokal schied man überraschend im Viertelfinale gegen die NINERS Chemnitz aus, sodass sich der BBL-Tabellenführer mit einer Doppelbelastung durch die Spielzeit kämpft. „Bayern München war nah dran ein Top4 Team in Europa zu sein. Es ist großartig gegen sie zu spielen. Sie sind extrem physisch, tief besetzt und in entscheidende Phasen sehr effektiv“, so der Merlins Headcoach Sebastian Gleim.

Das Duell HAKRO Merlins gegen FC Bayern gab es zuletzt im Playoff-Viertelfinale der letzten Saison, als die Hohenloher den haushohen Favoriten zum Straucheln brachten und sich erst nach großem Kampf geschlagen geben mussten.