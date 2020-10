Heubach (an) - An der Fassade der Realschule in der Adlerstraße haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, Farbschmierereien angebracht. Es handelt sich dabei um zwei große Hakenkreuze sowie rechte Parolen. Die Unbekannten haben zudem Blätter mit politischen Parolen vor der Schule ausgelegt. Der Sachschaden durch die Farbschmierereien beläuft sich auf mehrere hundert Euro.