Haindling kommt nach Kempten

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Am Samstag, 1. Juli, tritt Hans Jürgen Buchner alias Haindling im Rahmen der Sommerkonzerte 2023 in der BigBox Allgäu in Kempten auf. Und obwohl der musikalische Grenzgänger und Kultstar mittlerweile schon seit 41 Jahren auf der Bühne steht, ist das Publikumsinteresse an seinen Konzerten ungebrochen. Deshalb sollten sich Fans der niederbayrischen Urgesteins schon jetzt Karten sichern - der Vorverkauf hat soeben begonnen. Auf der Bühne bieten Buchner und seine Musiker (Foto: Armin Zacherl) einen repräsentativen Querschnitt durch all die Haindling-Jahre. Das bedeutet: musikalische Vielfalt, Wortwitz, jede Menge Bandklassiker und das gewohnt große Instrumentarium vom Alphorn bis zu selbstgebauten Klanghölzern.