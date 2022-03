Hagnauer Grundschule sammelt für die Ukraine

Unter dem Motto „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht das Welt verändern!“ fand an der Grundschule Hagnau eine Spendenaktion statt. Schüler, Eltern und das Lehrerkollegium sammelten fleißig Lebensmittel und Hygieneartikel für die Ukraine. Die Hilfsgüter werden der Markdorfer Hilfsaktion von Rainer Zanker und Mariya Babina zugeführt und die kommenden Tage in Richtung Ukraine gebracht. Foto: Grundschule Hagnau