Haffa: „Es gilt erst einmal, nicht abzusteigen“

Nachdem der TV Aixheim vor etwa einem Jahr in der Landesliga gestartet ist, rechnete wohl kaum jemand mit einem so guten Abschneiden. Unter dem neuen Trainer Holger Hafner beendete der TVA die Saison auf Platz fünf und übertraf damit auch die eigenen Erwartungen. Für die neue Spielzeit peilt man einen Mittelfeldplatz an.

Aber Hafner hat auch andere Ziele vor Augen: „Es gilt erstmal, nicht abzusteigen. Zudem wollen wir auswärts mehr punkten.“ In der Aldinger Sporthalle, wo die TVA-Heimspiele stattfinden, war man eine Macht. Auswärts kam man dagegen nur zu drei Siegen. Zur Konstellation der Liga sagt er: „Baar und Mössingen sind aufgestiegen, Rietheim-Weilheim hat einen neuen Trainer. Das wird sicher interessant. Wir wollen im Bezirk vorne sein.“

Das Startprogramm hat es in sich. Nach einer spielfreien Woche startet man bei Württembergliga-Absteiger TSV Altensteig, der sich „nach dem unglücklichen Abstieg eher verstärkt hat“, so Hafner. Dann geht es gegen die SG Ober-/Unterhausen, die TSG Reutlingen und nach Rottweil.

Auf die Vorbereitung schaut Hafner nicht nur positiv zurück: „Wir hatten Verletzungs- und Terminprobleme und waren nie komplett. Auch im Trainingslager haben zuletzt einige gefehlt. Aber spielerisch sehe ich uns deutlich weiter als letzte Saison. Wir haben am stehenden Angriff, an der Ballsicherheit, aber hauptsächlich auch an der Athletik gearbeitet.“ Aixheim haderte vergangene Saison auch mehrfach mit der Chancenauswertung und der Härte in der eigenen Verteidigung. Das wohl fairste Team der abgelaufenen Runde will sich auch im Verteidigungsverhalten weiterentwickeln.

Mit Markus Gruler (zweite Mannschaft) und Marcel Obergfell (A-Jugend) konnte man den Kader aus den eigenen Reihen erweitern. Obergfell soll sich wie die anderen jungen Spieler gut weiterentwickeln. „Wir wollen wie schon vergangene Saison die jungen Spieler Stück für Stück an die Liga heranführen“, sagt Hafner. Der TV Aixheim, der im Pokal nach doppelter Verlängerung beim TV Streichen (29:28) das Weiterkommen feiern durfte, wird an diesem Wochenende noch spielfrei sein.