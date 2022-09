Häussler stellt sich vor

Das Ulmer Unternehmen Häussler Technische Orthopädie GmbH verbindet seit mehr als 100 Jahren Tradition mit Innovation, ist attraktiver Arbeitgeber in der Region, Hilfsmittelversorger für Jung & Alt sowie aktiver Partner für Sportler*innen mit und ohne Handicap.

Am neuen Gesundheitscampus in Biberach eröffnete Häussler im Jahr 2021 eine moderne Sanitätshaus-Filiale, welche sich durch digitale und innovative Messmethoden auszeichnet. So werden Kompressionsstrümpfe und Einlagen mittels 2D- und 3D-Scanmethoden vermessen. Kombiniert mit dem medizinischen Know-how des Fachpersonals kann auf diese Weise eine individuelle, zielgerichtete Versorgung sichergestellt werden.

Kontaktdaten:

Häussler Technische Orthopädie GmbH

Marie-Curie-Straße 6

88400 Biberach

T 0731 140 02 – 0

info@haeussler-ulm.de

www.haeussler-ulm.de