Vier Tage in Folge lag laut Robert-Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ravensburg am Dienstagmorgen unter der Marke von 50. Bleibt das auch am Mittwoch so, würde es schon am Donnerstag zu Fronleichnam weitreichende Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen, beim Einkaufen, für Sport und Kultur geben.

Allerdings lassen die Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Dienstagabend den Schluss zu, dass die 50 am Mittwoch wieder überschritten wird.