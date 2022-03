Händler kehren auf den Münsterplatz zurück

Vorbei sind die Zeiten, in denen Stände außerhalb des Münsterplatzes direkt ins Straßenkreuz der Stadtmitte verlegt waren.

Dass die Wochenmärkte jetzt wieder wie vor Ausbruch der Pandemie angeordnet sind, und ab 6. April auch wieder mittwochs, das freut nicht alle, aber die meisten. Das wissen Sandra Lummer und Joachim Arnegger, die von den 35 Marktbeschickern zu ihren Sprechern gewählt wurden. Vor drei Jahren geschah das zum ersten Mal. Seither sind die Marktleute nicht nur im ständigen Kontakt untereinander, was das Miteinander verbesserte, sie haben jetzt auch einen sehr kurzen Draht zu Arno Laubis, dem Marktmeister der Stadt.

Ein Arrangement, von dem alle nur Vorteile haben, findet Sandra Lummer. Ihr Marktstand war einer von jenen, die wegen Corona ihren angestammten Platz verlassen mussten. Seit 1965 kommen die Lummers aus Aldingen mit Obst, Gemüse und Südfrüchten auf den Villinger Wochenmarkt und stehen gegenüber der Kutmühle, Sandra Lummer ist die dritte Generation. Weichen musste sie vor zwei Jahren, wie andere auch, weil sie in einem Durchgang stand, der für die Besucher zu eng war, um ausreichenden Abstand zu halten. Am neuen Ort, vor dem Reformhaus in der Oberen Straße, hatten sie sich Dank „vieler Stammkunden“ zwar gut eingerichtet, freuen sich aber nun, wieder dort zu sein, wo sie hingehören, und auch von der Laufkundschaft besser erreicht werden. „Es ist jetzt einfach wieder hoameliger“, der seit 21 Jahren nach Villingen kommt, konnte an seinem Platz bleiben. Insgesamt profitierten die meisten Marktmenschen vor allem während den beiden Lockdowns davon, dass zu Hause mehr gekocht wurde, weil Mensen und die Gastronomie geschlossen waren, bestätigen deren Sprecher. Dennoch sind nun alle froh, dass sie wieder dort anzutreffen sind, wo sie teilweise seit vielen Jahren zu finden sind.

Die Gebotsschilder für das Maskentragen an den Markteingängen sind zwar verschwunden, gleichwohl stellen Sandra Lummer und Joachim Arnegger zufrieden fest, dass viele Anbieter und Kunden sich und andere auf diese Weise noch immer schützen. „Jetzt haben wir so lange durchgehalten, jetzt schaffen wir auch noch ein paar weitere Wochen“, sagt Sandra Lummer und schaut etwas besorgt auf den Herbst.

Ein großes Lob zollen beide Marktsprecher der Stadtverwaltung, die schnell reagiert und bessere Lösungen gefunden habe, als in anderen Städten. Planlos herumirrende Marktgänger waren am Samstag allerdings auch anzutreffen: Sie suchten Anbieter, die nach der Rückführung des Marktes auf den Münsterplatz jetzt offensichtlich gar nicht mehr da sind.