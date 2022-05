Händels „Messiah“ mit der Birnauer Kantorei

Am Sonntag, 15. Mai, hat die Birnauer Kantorei mit ihrem Dirigenten Thomas Gropper in „ihrer“ Basilika Birnau wieder ein Konzert vor großem Publikum. Dafür haben sie sich Georg Friedrich Händels „The Messiah“ („Der Messias“, gesungen in englischer Sprache) ausgesucht. Das Oratorium wurde 1742 in Dublin uraufgeführt und ist ein zeitloses und stets gültiges Werk. Als schon oft bewährten Partner für die alte Musik hat Thomas Gropper das Barockorchester L‘Arpa festante eingeladen, das auf historischen Instrumenten spielt. Die Sopranistin Monika Mauch, der Altus Andreas Pehl, der Tenor Christian Rathgeber und der Bass Raphael Sigling bilden das Soloquartett. Konzertbeginn ist um 17 Uhr, um 16 Uhr gibt es eine Einführung durch den Dirigenten. Kartenvorverkauf bei allen Reservix-Stellen, online über pb.reservix.de, www.birnauer-kantorei.de. Restkarten sowie Karten für Schüler und Studenten zu zehn Euro gibt es an der Abendkasse.