Hämmerle räumt in Burladingen auf

Burldingen (sz) - Bernd Kohlhepp spielt am Samstag, 30. April, in der Stadthalle in Burladingen „Hämmerle räumt auf! oder: Die Kunst den Müll zu trennen, bevor er anfällt“. Die Veranstaltung des Kulturvereins Burladingen beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Vorverkauf hat begonnen.

Nach seinem furiosen Auftritt beim Jubiläum des Vereins ist er wieder zu Gast in Burladingen: Kohlhepp bringt schwäbisches Kabarett mit neuen Songs. Herrn Hämmerle beim Klassentreffen, Herrn Hämmerle in Hamlet und einem Wiedersehen mit Frau Schwerdtfeger sowie Hotte und Manne.

Jeder hat geheime Orte, wo mysteriöse Gegenstände Rätsel aufgeben. Auch Herr Hämmerle. Der fixe Schwabe unterzieht seinen Kruscht vom Keller bis zum Speicher einem Zukunftscheck, um endlich Platz für neues Glomp zu schaffen. Was ist von all dem, was wir mit uns herumschleppen, wirklich zukunftsfähig? Bei Hämmerle ist diese Woche „every day for future“ angesagt!

Es gibt noch einen guten Grund, warum sich Herr Hämmerle dem wachsenden Chaos entgegenstemmt. Potenziell ist er nämlich wieder in festen Händen, auch wenn die Dame vom gemeinsamen Tanz im steckengebliebenen Aufzug online nirgends zu finden ist.

Hämmerle ist selten um eine Antwort verlegen, wenn es um die großen oder kleinen Probleme der Menschheit geht. Seine Lösungsstrategien sind legendär, seine Erkenntnisse verblüffend. Hämmerle erklärt nicht, er findet Erklärungen. Den Ungereimtheiten des Alltags stülpt er kurzerhand seine schwäbische Weltordnung über und macht sie passend.

Kohlhepps Spiel ist frech und herausfordernd, mit großem Improvisationstalent und schwäbischem Charme. Die Gunst des Publikums hat er gleich gewonnen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Elektro-Seemann und bei der Holzofenbäckerei Weber in der Zollernstraße in Burladingen oder über info@kulturverein-burladingen.de.