Häfler Taekwondo-Kämpfer beweisen Ausnahmekönnen

Sechs Kämpfer und Kämpferinnen hat der Coach des BSV Friedrichshafen, Markus Kohlöffel, bei den French Open ins Rennen geschickt. Herausgesprungen sind eine Gold-, drei Silbermedaillen sowie ein fünfter Platz beim G1-Weltranglistenturnier der Kampfsportorganisation World Taekwondo.

In Paris startete auch der Friedrichshafener Olympia-Silbermedaillengewinner und Weltmeister von 2017, Abdoul Razak Issoufou Alfaga. In der Herrenklasse über 87 Kilogramm reichte es für ihn nur zum zweiten Platz, weil sich der Häfler Ausnahmeathlet in Führung liegend im Finale verletzte und deshalb seinen Kampf abbrechen und daher den Sieg seinem französischen Gegner überlassen musste.

Silber gab es für Inese Tarvida, die vor drei Wochen die Dutch Open gewann. Im Finale der Frauen bis 53 Kilogramm wurde sie laut Kohlöffel traurigerweise von der „unterirdischen“ ägyptischen Kampfrichterin benachteiligt.

In der Jugend bis 55 Kilogramm konnte Nouridine Issaka Garba keiner das Wasser reichen. Alle seine fünf Kämpfe entschied er vorzeitig noch vor Beginn der dritten Runde durch Überlegenheit – Gold für den 16-Jährigen. „Mit seinen gezeigten Leistungen kann sich Nouredine berechtigte Hoffnung auf eine Jugend-WM-Medaille, wenn nicht gar auf den WM-Titel 2022 machen“, schwärmt Dimitrij Schmidt, Trainerkollege Kohlöffel, vom Ausnahmekönnen dieses Nachwuchsathleten.

Im Fokus der Nationalmannschaft

Dutch-Open-Titelgewinnerin Johanna Rommel (Kadettenklasse bis 41 Kilogramm) hat sich mit ihrem erneuten Finaleinzug in einem hochklassigen Wettbewerb direkt in den Fokus der deutschen Nationalmannschaft katapultiert. Knapp an der Medaille vorbei schrammte Jolanta Tarvida im Viertelfinale der Frauen bis 62 Kilogramm. Abdoul Razak Cheffou Anassar schied in seinem zweiten Kampf in der Herrenklasse bis 63 Kilogramm aus.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir die aktuelle Erfolgswelle mit nach Riad (Saudi-Arabien) nehmen und auch bei den zeitgleich stattfindenden Austrian Open und deutschen Meisterschaften weiterführen können“, hofft Kohlöffel auf weiterhin gute Leistungen seiner Schützlinge in der nächsten Woche.