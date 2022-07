Häfler Musikkapellen treten auf

Friedrichshafen (sz) - „Hier spielt die Musik“: Auf dem Seehasenfest sorgen auch in diesem Jahr die Häfler Musikkapellen mit einem bunten Programm für Stimmung und gute Laune in den Festgärten entlang der Uferpromenade.

Im Festgarten an der Musikmuschel spielt am Donnerstag, 14. Juli, der Musikverein Ailingen zum Fassanstich ab 17.30 Uhr bis 20 Uhr. Am Sonntag, 17. Juli, tritt hier der Musikverein Kluftern ab 13 bis 15 Uhr auf. Von 15 bis 17 Uhr sorgt der Musikverein Berg und von 17 bis 19 Uhr die Musikkapelle Schnetzenhausen für Stimmung und gute Laune. Ab 19 Uhr bis 21 Uhr tritt der Musikverein Jettenhausen auf.

Im Biergarten am Zeppelin-Denkmal treffen sich am Seehasen-Montag, 18. Juli, traditionell Vereine, Organisatoren, Lehrerkollegien, Betriebe, Behörden und viele mehr zum Frühschoppen mit Musik. Der Frühschoppen beginnt um 11 Uhr im Biergarten am Zeppelin-Denkmal.

Das Ende der Musikspielzeiten ist Donnerstag, Freitag, Sonntag und Montag jeweils um 24 Uhr und am Samstag um 1 Uhr.