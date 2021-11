Häfler Kulturleben will die Weichen neu stellen

Wie kann die Kultur- und Veranstaltungsszene wieder aus der Depression herausfinden, in die sie aufgrund der Pandemie geraten ist? Das war eine der der Kernfragen, die sich am Donnerstagabend im Jugendzentrum Molke stellte, beim „Zukunftscamp für die Kultur- und Veranstaltungsbranche“, zu dem die Stadt eingeladen hatte - auf Anregung der grünen Stadträtin Maren Schwarz-Erfuhrt, die eine solche Diskussionsveranstaltung vorgeschlagen hatte. Kulturbürgermeister Köster fehlte wegen Krankheit.

Aufgrund hoher Inzidenzen igelt sich das Kulturleben gerade wieder ein. Eigentlich kommt die Frage nach dem Aufbruch zur Unzit. Man kann diese Lage aber auch als Chance zum Wandel sehen: Friedrichshafen hat jetzt noch einige Monate Zeit für Überlegungen, wie das Kulturleben in Zukunft aussehen soll. Dieser Aspekt war es auch, die GZH-Leiter Matthias Klingler vor rund 30 Besuchern in seiner gekonnten Moderation aufgriff.

GZH-Leiter Matthias Klingler moderierte die Veranstaltung. Seine Leitfrage: Kann die aktuelle Krise der Kultur auch eine Chance sein? (Foto: rup)

Jugendliche sollen Kultur selbst machen, anstatt sie passiv zu konsumieren

Kulturbüro-Leiterin Sarah Balthes stellte Kernpunkte des „Runden Tisches Kultur“ vor; einem digitalen Treffen, in dem sich Vertreter des Häfler Kulturlebens ausgetauscht hatten. Eine ihrer Grundfragen lautete: Wie kann man die Jugend für Kultur gewinnen?

Nicht, indem Erwachsenen ihnen fertige Formate anpreisen, von denen sie glauben, dass Jugenliche sich für sie interessieren – sondern indem Jugendliche an der Entwicklung selbst mitwirken. „Selbstwirksamkeit“ ist eines der Zauberwörter: Jugendliche sollen sich erfahren und ausprobieren können, anstatt nur Veranstaltungen zu konsumieren.

Claus-Michael Haydt, Geschäftsführer der Kulturhaus Caserne gGmbh, verwies hier auf den „Kultur-Campus“, der diesen Sommer in der Caserne stattfand und Jugendlichen in vielen Workshops ein solches Mitmach-Programm anbot. Wenn man sich das „klassische“ Kulturufer mit deiner Aktionswiese betrachtet, die Theatertage oder die Jugendtheatergruppen des Kulturbüros, ist „Selbstwirksamkeit“ in der Häfler Kulturszene aber auch kein Fremdwort.

Jens Poggenpohl fordert weniger perfekte Planung und mehr kreativen Raum für die Kultur in Friedrichshafen. (Foto: Fotos: Harald Ruppert)

Der freie Journalist Jens Poggenpohl merkte an, dass es durch die Digitalisierung für Kultur nicht leichter geworden ist, ihr Publikum zu finden – weil es eine Vielzahl von Kanälen gibt, die dauernd bedient werden müssen. Was die Mitmach-Kultur für Jugendliche angeht, empfahl er, der Jugend besser weniger zu versprechen, das Versprochene dann aber auch einzuhalten. Junge Leute einzuladen, ihre Ideen etwa zur Gestaltung eines großen Skate-Parks einzubringen, dann aber keinen dieser Vorschläge zu übernehmen, sei der falsche Weg.

Wie haben in der Stadt zum Beispiel kein eigenes Orchester. Was können wir tun, damit mehr bleibt? Sarah Baltes

Eine weitere Grundfrage: Wozu ist Kultur in der Stadt eigentlich gut? Idealerweiser als Bindemittel, das zur Bildung einer bürgerschaftlichen Identität beiträgt. Das gelingt aber vor allem durch aktive Mitgestaltung dieses Kulturleben. Ein Kulturprogramm aus durchreisenden Künstlern ist Sarah Baltes offenbar zu wenig. „Wie haben in der Stadt zum Beispiel kein eigenes Orchester. Was können wir tun, damit mehr bleibt?“, fragte sie. Dazu muss im „Hafen“ mehr Kultur entstehen können.

„Friedrichshafen ist gut in der kleinteiligen Planung“, sagte Jens Poggenpol. Kreativität sei aber auf das Unordentliche und Chaotische angewiesen. „Und darin sind wir hier schwach“, stellte er fest. Eine Subkultur brauche Freiräume, in denen sie experimentieren könne. Poggenpohl warb dafür, etwa das alte Busdepot als offenen Kulturraum freizuhalten, wenn seine bisherige Nutzung aufgegeben werde.

Man hat es nicht geschafft, nach alternativen Lösungen zu suchen. Der Caserne-Geschäftsführer über die Schließung des Metropol.

Auch das Nachtleben spielte eine Rolle. Was ist dran am Lamento, dass in Friedrichshafen nichts los ist? Hier kritisierte der Caserne-Geschäftsführer, dass die Stadt den Club Metropol wegen Brandschutzfragen schon lange geschlossen hat. „Man hat es nicht geschafft, nach alternativen Lösungen zu suchen.“ Das gehe auf Kosten der jungen Leute.

Kulturveranstaltungen werden einseitig als Infektionsherde betrachtet

Sebastian Striegel und Julian Hutter haben diesen Sommer erstmals den Konzertstrand am GZH auf die Beine gestellt. Striegel bedauerte, dass Kulturveranstaltungen derzeit vor allem als Infektionsherde betrachtet würden. Dabei komme unter die Räder, was sie ausmache. Wegen Corona komme dieser Erlebniswert von Kultur auch kaum noch in den Medien vor, bedauerte Hutter. Überhaupt habe die Kulturberichterstattung abgenommen.Die Verunsicherung der Veranstaltungsbranche zeigte Fabien Scheef auf, Geschäftsführer der Zehrer Gastronomie. Zehrer liefere derzeit das Catering für Veranstaltungen mit nur 20 bis 30 Personen, wo die Gastronomie zwischen 300 und 1000 Personen brauche, um profitabel zu sein.

Stadtmarketing-Leiter Thomas Goldschmidt sieht die Not der Veranstaltungsbranche. Auf der Homepage der Stadt hat er deshalb ein Portal einrichten lassen, das die lokalen Dienstleister der Branche versammeln soll.