Helfen Sie mit! „Häfler helfen“ startet mit der Weihnachtsaktion

Gemeinsam mit der „Schwäbischen Zeitung“ beginnen die katholische und die evangelische Kirche in Friedrichshafen wieder mit der Weihnachtspendenaktion „Häfler helfen“. Sie hat sich zu Ziel gesetzt, in einer wohlhabenden Stadt die Not von Menschen zu lindern, die von Armut betroffen sind – schnell, unbürokratisch und ohne dass ein einziger Cent der Spenden für Verwaltungsaufgaben abgezwackt wird. „Häfler helfen“ greift stets erst ein, wenn Menschen keine weiteren Hilfen vom Staates mehr erwarten können.

Hartz IV-Empfänger kämpfen gegen den Sturz aus der bürgerlichen Existenz

In der Zusammensetzung hat sich das „Häfler helfen“-Team verändert, denn seit diesem Jahr leitet Martin Rebmann in der Nachfolge von Ulrich Föhr das Stadtdiakonat. Sein Vorgesetzter, der katholische Dekan Bernd Herbinger, ist angetan davon, wie nahtlos sich der neue Stadtdiakon in seine Aufgabe eingefunden hat: „Martin Rebmann ist niemand, der sich erst drei Jahre lang eingewöhnen muss. Er stand sofort im Elfmeterraum.“

Spenden an „Häfler helfen“ tragen zu einem Friedrichshafen bei, in dem soziale Ausgrenzung nicht akzeptiert wird. (Foto: SZ)

Nicht selten brenne in Stadtdiakonat auch um 21 Uhr noch Licht, fügt Herbinger an – weil sich Rebmann um Menschen kümmert, die nicht nicht nur Schuh drückt, sondern deren ganzes Leben auf der Kippe steht. „Leute, die beispielsweise Hartz IV bekommen, balancieren durchs Minenfeld der Armut“, sagt Herbinger.

„Nur ein Schritt daneben, und es ist vorbei“. Denn jede unvorhergesehene finanzielle Ausgabe, die notwendig wird, kann das Aus für die mühsam aufrecht erhaltene bürgerliche Existenz bedeuten.

Die Solidarität der Bevölkerung mit „Häfler helfen“ ist über die Jahre stetig gestiegen

Und wie sieht es umgekehrt mit der Vergabe der Spendengelder aus? Wie wird sichergestellt, dass sich Hilfesuchende nicht mehrfach bedienen, indem sie beide Stellen aufsuchen, die die Gelder von „Häfler helfen“ vergeben: das katholische Stadtdiakonat in der Katharinenstraße und die evangelische Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in der Scheffelstraße? Ganz einfach, erklärt Sabine Hornig von der Beratungsstelle: „Wir treffen uns alle vier bis sechs Wochen und sprechen über die Menschen und die Problemlagen, mit denen sie zu uns kommen“.

Dass die Hilfsbereitschaft der Häfler und Häflerinnen ausgenutzt wird, ist damit ausgeschlossen. Sabine Hornig ist dankbar, dass diese gelebte Solidarität über die Jahre immer weiter zugenommen hat, bis bei der Weihnachtsspendenaktion 2020 schließlich 172 025 Euro zusammenkamen. „Wenn ’Häfler helfen’ einmal wegbrechen sollte, hätte Friedrichshafen ein Problem; in finanzieller, seelsorgerischer und auch beratender Hinsicht“, sagt Hornig.

„Häfler helfen“ ist nicht zuletzt auch deshalb möglich, weil katholische und evangelische Kirche in Friedrichshafen nicht miteinander fremdeln. „Es ist ein deutliches Signal ökumenischer Haltung, dass die beiden Kirchen da so gut zusammenwirken“, betont die evangelische Pfarrerin Rebekka Scheck, die vertretungsweise die Aufgaben von Codekan Gottfried Claß wahrnimmt, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Sie fügt an: „Wenn es in der Ökumene auch an vielen Stellen hakt – da wo Menschen konkrete Hilfe brauchen, tun wir uns viel leichter mit der Zusammenarbeit und lassen uns gemeinsam von der Nächstenliebe leiten.“

„Häfler helfen“ bewahrt eine überschuldete Mutter vor der Haft

Nächstenliebe, wie sie die alleinstehende Mutter zweier Kinder erfuhr, die zu Martin Rebmann kam: „Die überforderte Frau konnte Schulden von 400 Euro nicht bezahlen und sollte noch am selben Tag in Erzwingungshaft genommen werden“, sagt Rebmann. Weil der Stadtdiakon diese Schulden mit Spenden von „Häfler helfen“ beglich, blieb der Frau die Haft erspart.

Dank „Häfler helfen“ werden Menschen in Not nicht als Problemfälle behandelt

Sabine Hornig macht die Erfahrung, dass Beratungsgespräche dank „Häfler helfen“ in einem anderen Geist geführt werden können. „Wenn die Menschen von ihren materiellen Problemen erzählen, haben wir beim Gespräch oft schon im Hinterkopf, wie wir diese Probleme durch die Spendengelder lösen können.

Dadurch können wir uns an das herantasten können, was die Menschen außer ihren Geldsorgen sonst noch alles bedrückt.“ „Häfler helfen“ trägt so zu einer Haltung bei, in der Menschen mit ihren seelischen Nöten ernst genommen werden, anstatt sie auf „Fälle“ zu reduzieren, denen es lediglich an Geld fehlt – für die Schultüten der Kinder, für Strom, Miete; und bisweilen für die Beerdigungskosten eines Angehörigen.

Corona verschärft die Probleme von Menschen in prekären Lebensumständen

Corona hat nicht dazu beigetragen, menschliche Nöte zu verkleinern; im Gegenteil. Martin Rebmann nimmt wahr, dass es in Friedrichshafen zunehmend zu häuslicher Gewalt kommt, bei der die Polizei einschreiten und Platzverweise erteilten muss. Er vermutet, dass das mit der Pandemie zusammenhängt. Wenn die Verhältnisse einer Familie oder eines Ehepaars sowieso schon prekär sind, die Wohnung zu klein ist und dann wegen der Pandemie auch noch die Arbeitslosigkeit eintritt, trägt das nicht zur allgemeinen Friedfertigkeit bei.

Sabine Hornig stellt seit Beginn der Pandemie einen gestiegenen Gesprächsbedarf fest: „Corona ist psychisch anstrengend. Die Menschen hatten viel Zeit, über ihr Leben nachzudenken.“ Dabei kommen sie auch in jenen schmerzhaften Bereichen an, die normalerweise von den Routinen und Erfordernissen des Alltags überdeckt werden.

„Häfler helfen“ entschärft die Not schnell und unbürokratisch

Nun sind die „Häfler helfen“-Spenden für das laufende Jahr aufgebraucht, und die Lage verschärft sich wieder, denn vor uns liegt der nun schon zweite Corona-Winter. Das „Häfler helfen“-Team dankt schon jetzt allen Häflerinnen und Häflern, die bereit sind, die diesjährige Weihnachtsaktion mit einer Spende zu unterstützen. Das ist die Grundlage, damit entstehenden Nöten weiterhin begegnet werden kann – schnell und unbürokratisch, wie man das von „Häfler helfen“ kennt.