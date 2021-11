„Häfler helfen“: Stadtdiakon unterstützt eine Frau, die fast alles verloren hat

Anna S. hat viele Jahre auf der Sonnenseite des Lebens gestanden: Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie, besaß ein großes Haus mit Garten, kannte keine finanziellen Sorgen und wähnte sich fürs Alter abgesichert. Dass sie, die früher Geld für Spenden übrig hatte, mit 83 Jahren selbst darauf angewiesen sein würde, hätte sie sich nie vorstellen können. Sie schämt sich dafür und will in der Zeitung keinesfalls erkannt werden.

Es fällt ihr schwer, im Büro bei Diakon Martin Rebmann über ihr Leben zu sprechen und zu erklären, wie sie in diese Notlage gekommen ist. Wo anfangen? Zu viele und zu schwere Schicksalsschläge hat Anna S. verkraften müssen. Momentan macht ihr eine überwunden geglaubte Krebserkrankung am meisten zu schaffen. Sie wartet auf die Diagnose und hofft das Beste.

Obwohl sie schwer von der Krankheit gezeichnet ist und ihr vieles, was ihr lieb und teuer war, genommen wurde, hat sie den Lebensmut nicht verloren. „Ich bin zwar mutterseelenallein, aber nicht einsam“, sagt sie und erzählt mit leuchtenden Augen von ihren Haustieren.

Ihre Haustiere schenken ihr Kraft

Hund und Katze sind alles, was ihr von ihrem früheren Leben geblieben ist. Zum Glück toleriert ihr Vermieter die Tiere, denn sie bedeuten ihr viel. „Sie sorgen dafür, dass ich in Bewegung bleibe und mich nicht aufgebe“, sagte Anna S. „Nachdem meine Tochter gestorben ist, sind das meine Kinder“, sagt sie und fährt geradezu trotzig fort: „Ich lasse mich so schnell nicht unterkriegen.“

Begonnen hatte ihr eigenes Desaster mit dem ihres zweiten Ehemannes. Dieser habe für ein vermeintlich lukratives Bauvorhaben gegenüber der Bank eine Sicherheit benötigt. Weil er selbst diese nicht aufbringen konnte, sei Anna S. mit ihrem Haus in Haftung gegangen.

Zwangsversteigerung und Krankheit

Das Geschäft ging schief. Am Ende kam es zur Zwangsversteigerung. Das Haus war weg. „Für mich war das ganz bitter“, sagt Anna S. Ihr Vater habe ihr das Haus vor mehr als 40 Jahren mit den Worten überlassen: „Damit hast du ein schuldenfreies Haus, in dem du alt werden kannst.“ Sie trennte sich von ihrem Mann und nahm sich eine Mietwohnung. Mit dem Verlust des Hauses haben auch die Krankheiten begonnen. 2018 die erste OP, 2020 die zweite. Beides große Eingriffe, die Anna S. zwar das Leben retteten, aber nicht spurlos an ihr vorbei gingen.

Ich habe sie nicht mehr gesehen und konnte auch an ihrer Beerdigung nicht dabei sein. Anna S.

Und dann noch das: Anfang 2020 ist ihre Tochter an Leukämie erkrankt. Sie ist ihr einziges Kind aus erster Ehe, und lebte mit ihrem Mann und zwei Söhnen im Norden Deutschlands. Nachdem der älteste Sohn seiner Mutter Knochenmark gespendet hatte, ging es ihr besser, und sie durfte wieder nach Hause. Doch dann bekam sie Corona und starb im Juni 2020. „Ich habe sie nicht mehr gesehen und konnte auch an ihrer Beerdigung nicht dabei sein“, sagt Anna S. „Bis heute komme ich nicht darüber hinweg, es ist alles nur furchtbar.“

Gesundheit kann man sich nicht kaufen, und ein verstorbenes Kind bekommt keine Mutter und kein Vater für alles Geld der Welt zurück. Wenn alles, was einem lieb und teuer ist, abhanden kommt, und die Sorgen überhand nehmen, gerät auch der Alltag schnell aus den Fugen.

Finanzielle Sorgen

Anna S. entglitten zunehmend ihre Finanzen. Eine Nachforderung der Stadtwerke über circa 1000 Euro konnte sie nicht mehr begleichen. Einige Medikamente, die ihr Arzt verordnet hatte, wurden von der Kasse nicht übernommen. Sie hat sie trotzdem bestellt und nicht bezahlt. Ein Zeitungsabo – „mein einziger Kontakt nach außen“ – überstieg ihre finanziellen Möglichkeiten. Die Rechnung einer Autoreparatur blieb liegen. Zahlungserinnerungen ignorierte sie.

Sie hatte den Überblick verloren. Angesichts einer Rente von ungefähr 900 Euro plus Versorgungsausgleich ihres ersten Mannes in Höhe von 198 Euro sowie eine Grundsicherung bleibe ihr nach Abzug der Miete in Höhe von 740 Euro einfach zu wenig, erklärt sie.

Anna S. hat sich Hilfe gesucht

Eine Bekannte, der sie ihre verzweifelte Lage schilderte, habe sie schließlich zum Stadtdiakon begleitet. Das war vor fünf Monaten. Heute ist Martin Rebmann ein wichtiger Gesprächspartner – nicht nur in den Sorgen und Nöten des Alltags. „Er hat mir viel Last von den Schultern genommen“, sagt Anna S. Die Stromrechnung ist jetzt beglichen. Auch Medikamente, die der Arzt ihr verschreibt und die ihr helfen, kann sie wieder kaufen.

Für die Zukunft planen

Für „Häfler helfen“ sei das ein klassischer Fall, sagt Martin Rebmann. Schnelle und unbürokratische Hilfe könne eine Abwärtsspirale aufhalten und den Absturz verhindern. Er begleitet Anna S. weiter und hilft, ihre Finanzen ins Lot zu bringen. Um ihren Alltag in Zukunft besser meistern zu können, will er nun zusammen mit ihr die Pflegestufe 3 beantragen.