Hacker attackieren Twitter-Account von CNN

Atlanta (dpa) - Hacker haben den US-Sender CNN ins Visier genommen. „Ja, es ist auch uns passiert. CNN-Accounts gehackt“, hieß es in der Nacht in einem Tweet des Medienhauses. Angefügt war ein Foto, das die gefälschten und rasch gelöschten Twitter-Mitteilungen der Hacker zeigen soll. Darauf stand unter anderem zu lesen: „Hört auf zu lügen“, „Lange lebe Syrien“ und „Die "Syrian Electronic Army" war hier“. Die „Syrian Electronic Army“ hatte in den vergangenen Monaten wiederholt Medienhäuser im Internet attackiert.