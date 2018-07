Haben Unbekannte eine Scheune in Brand gesteckt?

Aus bislang nicht bekannter Ursache ist am Donnerstag um kurz nach 00:30 Uhr ein Anbau einer Scheune in der Hörgershofer Straße in Brand geraten. Der Anbau diente als Hobbywerkstatt und Lagerstätte für Holz und war nicht mit elektrischen Leitungen ausgestattet. Derzeit kann auch eine Brandstiftung noch nicht ausgeschlossen werden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Vellberg und Schwäbisch Hall waren mit 57 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort und bekämpften das Feuer. In der Nacht war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.