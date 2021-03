Haare ab für guten Zweck

Schnipp, schnapp – und schon ist der 45 Zentimeter lange, braune Zopf ab, der Luisa Kroboth (zehn Jahre) bis an die Hüfte reichte. Seit ihrer Geburt wurden nur die Spitzen geschnitten.

Die Viertklässlerin der Schwabsberger Grundschule hat sich entschieden, ihren langen Zopf an ein krebskrankes Mädchen zu spenden, damit daraus eine wunderschöne Perücke gemacht werden kann. „Hoffentlich wird das Mädchen bald wieder gesund und glücklich mit ihren neuen Haaren“, schreibt Luisa. Eigentlich wollte sie ihre Haare erst nach der Kommunion abschneiden lassen, aber sie hat es trotzdem jetzt schon gemacht. In Aalen beim Friseurladen „StyleINArtists“ wurde der Zopf abgeschnitten und an den Verein „It’s for Kids“ zusammen mit einem Brief von Luisa verschickt. Ihre neue Frisur gefällt Luisa sehr gut und sie lässt jetzt ihre Haare wieder wachsen bis zur nächsten Spende.