Hüttlingen in neuem Licht

Die Gemeinde Hüttlingen tauscht 70 Prozent der Straßenlaternen aus und ersetzt die alten Lampen durch energieeffiziente LED-Technik. Bis Ende des Jahres soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Dann erstrahlen alle 669 Leuchten in neuem Licht.

Das gesamte Gemeindegebiet von Hüttlingen erhält neue Straßenlaternen. Während manche Teilorte wie Sulzbach oder Seitsberg bereits mit den LED-Leuchten versorgt sind, werden in den restlichen Straßen die Laternen nach und nach ausgetauscht. Insgesamt 70 Prozent sollen erneuert werden. „Bei den restlichen 30 Prozent handelt es sich um Straßenlaternen, die noch relativ neu sind und bei denen sich ein Austausch nicht lohnen würde“, sagte Ortsbaumeister Georg Nusser am Donnerstag bei einem Pressegespräch.

Bürgermeister Günter Ensle erklärte, dass die Maßnahme nicht die Gemeinde erhellen soll, sondern Energie einsparen. Die Gemeinde rechne mit Einsparungen von 80 Prozent. Die genaue Zahl könne aber erst Ende 2019 erfasst werden, da erst dann die neuen Lampen ein Jahr lang im Einsatz sind, wie David Braun von Elektro Jerg erklärte. Die Aalener Firma hatte die Ausschreibung bekommen und tauscht nun Stück für Stück die Lampen aus.

Bei den Leuchten kommt modernste Technik zum Einsatz, die nicht nur heller leuchtet als die der Vorgänger, sondern die auch die Lampen untereinander kommunizieren lässt. So gibt es in regelmäßigen Abständen Masterleuchten, die die Impulse an die benachbarten Laternen weitergeben. Über die Schaltzentrale in Ellwangen und in Nördlingen erfahren die Masterleuchten, wann sie an- beziehungsweise ausgehen müssen. Die neuen Lampen sind aber nicht nur vernetzt, sondern beinhalten auch Bewegungsmelder. Wenn in der direkten Umgebung einer Straßenlaterne keine Bewegung herrscht, dimmt sich die Lampe automatisch herunter. Wenn jemand vorbeigeht oder -fährt erhellt sie sich wieder. „Das geht so schnell vonstatten, dass es nicht wirklich wahrnehmbar ist“, so David Braun. Schließlich dürfe das menschliche Auge dadurch nicht gestört werden.

Die Gemeinde investiert insgesamt 740 700 Euro in die Erneuerung der Beleuchtung. Allerdings erhält sie auch Fördermittel des Bundes in Höhe von 185 175 Euro, das entspricht 25 Prozent der Gesamtkosten. „Es ist zwar eine hohe Investitionssumme für eine kleine Gemeinde, aber diese rentiert sich im Laufe der Jahre mehrfach“, so Günter Ensle. Hüttlingen ist die erste Gemeinde im Ost-talbkreis, die diese LED-Technik einsetzt. 60 Prozent der Laternen sind bereits erneuert.